Napoli, scoppia un nuovo caso: “Garcia ha mentito”, l’agente tuona

Giuffredi non ci sta, e ha risposto alle dichiarazioni di Rudi Garcia in diretta su Tv Play. L’agente di Mario Rui ha smentito le parole dell’allenatore

Non si respira un’aria serena in casa Napoli in questo periodo, è indubbio. I cattivi risultati della squadra hanno sollevato un polverone attorno all’allenatore Rudi Garcia, portando grande scetticismo sul suo operato. Così tanto che l’ipotesi esonero è calda e viva. Ma il tecnico francese non è finito nelle polemiche soltanto per la discutibile gestione della sua squadra, quanto anche per il caso scoppiato attorno a Mario Rui e al suo agente Giuffredi. Nello specifico, Rudi Garcia e il manager se l’erano scambiate a distanza in seguito alla scarso utilizzo del terzino sinistro sul campo. A ciò è seguito un confronto tra il giocatore e l’allenatore, con infine le dichiarazioni di Garcia in conferenza stampa in cui affermava che Mario Rui fosse in disaccordo proprio con le idee del suo agente.

Il fatto ha scatenato insofferenza e insoddisfazione in Giuffredi, da anni procuratore del terzino portoghese. L’agente ha smentito ogni parola di Rudi Garcia ai microfoni di Tv Play in diretta, spiegando come a suo dire stiano realmente le cose. Di seguito le dichiarazioni più importanti dell’agente in merito.

Giuffredi non ci sta, la sua verità sul caso Mario Rui

L’agente Giuffredi ci ha innanzitutto tenuto a sottolineare che non c’è niente di vero nelle parole di Rudi Garcia in conferenza sul suo rapporto con il suo assistito Mario Rui: “Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui. Lui è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia personale. Se la sua intenzione era quella di mettere me contro il giocatore ha completamente sbagliato bersaglio. Ha mentito perché oggi sto replicando ed il mio calciatore non mi ha certo impedito di rilasciare questa intervista .Se Garcia ha voluto esporre il giocatore come ha fatto, doveva portarlo in conferenza e far dire a lui quanto ha esposto sul nostro rapporto, senza inventare nulla di sana pianta. Io non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente”.

L’agente di Mario Rui ha rincarato la dose definendo scorretto il comportamento dell’allenatore Garcia in conferenza: “Ci tengo ad aggiungere un altro aspetto, per far comprendere lo “spessore” del professionista Garcia. Poniamo il caso che Mario Rui avesse perso la testa in un colloquio privato con il suo allenatore ed avesse realmente detto ciò che Garcia si è inventato in conferenza stampa. I colloqui tra tecnico e calciatore non vanno mai sbandierati in conferenza stampa. I panni sporchi si lavano nello spogliatoio e non vanno portati in conferenza stampa”.

Infine, Giuffredi ha escluso qualsiasi possibilità di confronto con Garcia dopo quanto accaduto: “Non mi interessa parlare con Garcia. La vicenda finisce qua. Spero di esser stato chiaro e di aver specificato come Garcia ha montato il caso. Lui deve fare il suo lavoro ed io faccio il mio. Ribadisco: non voglio nessun confronto. Gli risponderò sempre se dovesse nuovamente entrare in argomenti che non gli competono come quelli di entrare nelle vicende personali che mi legano ai miei assistiti”.