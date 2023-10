Pippo Inzaghi torna in Serie A: è il nuovo allenatore, annuncio ufficiale

L’ex bomber rossonero, senza squadra dalla fine dello scorso campionato cadetto, è tornato sul massimo palcoscenico

Alla fine, dall’amaranto al granata non è che ci sia tutta questa differenza. Filippo Inzaghi, reduce dalla brillante esperienza sulla panchina della Reggina nello scorso campionato di B, era rimasto senza squadra alla fine di una stagione che, tra mille peripezie – furono comminati anche dei punti di penalizzazione al club calabrese – aveva visto la sua creatura approdare ai Playoff.

Il cammino si interruppe subito, per mano del Sudtirol di Bisoli, ma il lavoro di Superpippo restò degno di nota. L’ex bomber, nonché tecnico, del Milan sarebbe stato pronto per un secondo tentattivo di approdare in A con la sua squadra, ma drammatici problemi amministrativi hanno causato, in un’estate davvero rovente per la rocamblesca composizione delle squadre partecipanti alla cadetteria, la mancata iscrizione della Reggina alla competizione. La decisione del TAR ha messo fine alle speranze del popolo amaranto, sancendo di fatto l’addio di un tecnico la cui ambizione è giustificata dal suo pedigree.

Siamo così arrivati ad ottobre, con Inzaghi ancora in cerca di una squadra. L’occasione che si è concretizzata in queste ore è quanto di meglio gli si potesse presentare. I colori, come detto, gli ricordano quelli della sua ultima esperienza in panchina.

Addio Paulo Sousa: ufficiale Inzaghi alla Salernitana

Con soli tre punti nelle prime otto gare di campionato, la Salernitana è una delle grandi delusioni di questo avvio di stagione in Serie A. Sebbene abbia avuto a disposizione una rosa di tutto rispetto, con cui si sarebbe potuto puntare a qualcosa di più di una salvezza, il tecnico Paulo Sousa ha iniziato a collezionare una serie di risultati negativi. Ancora senza vittorie, al penultimo posto della graduatoria, il club granata è in grande difficoltà.

Sulla scia di pensieri già fatti nelle scorse settimane, alla fine il patron Danilo Iervolino ha preso la sua decisione: il lusitano è stato esonerato. Negli ultimi giorni erano già circolati i nomi dei possibili successori, tra cui spiccava proprio quello di Filippo Inzaghi. Il precipitare degli eventi ha reso la sua candidatura sempre più forte. Iervolino ha già preso la sua decisione. Resa ufficiale nel pomeriggio di martedì 10 ottobre.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra“, si legge nella nota ufficiale del club granata.

Per l’ex attaccante si tratta di un ritorno su una panchina di un club di A dopo l’ultima, negativa – almeno a livello di massimo campionato- esperienza in quel di Benevento e, ancor prima, a Bologna.