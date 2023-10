Real Madrid, infortunio grave: dal Milan il sostituto

Notizia cruciale di mercato. Il Real Madrid dovrà rinunciare per tantissimo tempo al suo difensore. Il possibile sostituto può arrivare dal Milan

Il Real Madrid continua il suo percorso splendente tanto in Liga quanto in Champions League. I Galacticos di Carlo Ancelotti si stanno confermando una delle rose più forti al mondo. Primi assoluti nel campionato spagnolo, imbattuti in Champions League, fanno paura a chiunque. L’ottimo mercato estivo ha permesso di migliorare ancora la forza tecnica della squadra, soprattutto grazie al colpaccio che porta il nome di Jude Bellingham, il quale ha reso il centrocampo del Real senza dubbio il più forte al mondo. Ma qualche problema, e pure grosso, si sta riscontrando nel reparto di difesa. Non tanto per una questione di inefficienza, quanto per l’assenza prolungata di un titolarissimo.

Ricordiamo infatti che ad agosto, alla prima di Liga, il Real Madrid è rimasto orfano di Eder Militao, baluardo della retroguardia di Ancelotti. Per lui rottura del crociato, e un verdetto sui tempi di recupero davvero pauroso. Secondo notizie provenienti dalla Spagna, erano stimati in 7-8 mesi i tempi di ripresa di Militao dall’operazione al ginocchio. Mister Ancelotti sperava che questi si accorciassero sui 5 mesi, così da riavere il brasiliano a febbraio. Ma le cose, in realtà, stanno ancora peggio di quanto previsto. E’ possibile, infatti, che Militao torni a dare il suo contributo in campo solo a partire dalla prossima stagione, e dunque quella del 2024/2025.

Il Real Madrid, per questo, è pronto ad agire sul mercato. Nel mirino anche il milanista.

Real Madrid, tegola Militao: Ancelotti vuole il rossonero

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, il Real Madrid è pronto ad intervenire sul mercato già a gennaio per sopperire all’assenza prolungata di Eder Militao. I profili graditi alla dirigenza dei blancos sono diversi. Nella lista degli osservati speciali sono presenti Antonio Silva del Benfica, Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Ma in cima si trova il rossonero, assoluta rivelazione della Serie A. Parliamo di Malick Thiaw, l’assoluto talento della difesa di Stefano Pioli. Il Real Madrid lo ha messo nel mirino, e potrebbe tentare l’affondo a gennaio per sostituire Militao.

Inutile sottolineare che il Milan ritiene Thiaw un intoccabile, soprattutto a stagione in corso. Appare difficile che si decida di privarsi del giovane tedesco. E’ ormai un titolare inamovibile di Stefano Pioli. Sappiamo bene che la nuova proprietà è pronta a dei sacrifici tecnici in cambio della giusta somma, ma allo stesso tempo è improbabile che il Milan si privi di un giocatore fondamentale come Thiaw a gennaio prossimo. Staremo a vedere se il Real Madrid compirà davvero dei passi.