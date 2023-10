Sfida totale per il nuovo talento: 15 milioni per soffiarlo all’Inter

Non solo Milan, anche Inter, Juventus e Fiorentina sono sulle tracce del talento armeno, che gioca in Russia. Affare possibile a 15 milioni di euro

Il mercato non dorme mai. Geoffrey Moncada e i suoi uomini non si fermano un attimo e continuano a monitorare giovani calciatori, che possono diventare futuri campioni.

L’ultimo calciomercato ha dimostrato che il Milan è tra le squadre più propense ad investire all’estero. Da Tiijani Reijnders, passando per Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Pellegrino.

Il Diavolo ha soprattutto acquistato da campionati stranieri, prendendo anche calciatori non conosciutissimi. Discorso chiaramente diverso quello relativo agli affari Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, giovani, ma provenienti da una realtà affermata come quella del Chelsea. A Londra hanno faticato ad imporsi e il Milan ha deciso di puntare sul loro talento.Geoffrey Moncada, dunque, osserva e setaccia il mercato a 360 gradi

Milan, sfida alle big di Serie A per il talento armeno

Milan, Inter, Juventus e Fiorentina sono sulle tracce del calciatore armeno che si sta mettendo in mostra con la maglia del Krasnodar.

Si tratta del classe 2000, armeno, Eduard Spertsyan. Il centrocampista, con la numeri dieci sulle spalle, in estate è stato ad un passo dallo sbarco in Italia, con il Sassuolo che ci ha provato seriamente. Alla fine, però, il 23enne è rimasto in Premier Liga, dove sta continuando a mettersi in mostra. Nel campionato russo, in undici partite disputate, sono cinque i gol e tre gli assisti realizzati.

Spertsyan, nell’ultimo match, contro l’FK Rostow, ha giocato da mezzala destra, realizzando un gol e un passaggio vincente nel 3 a 2 finale. La scorsa stagione, invece, futuro ben 14 i centri, così come i passaggi vincenti, in 41 partite disputate. Numeri importanti, che non stanno passando inosservati. Il Milan, dunque, è pronto a sfidare Juventus, Inter e Fiorentina per il calciatore, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno 2026. La valutazione di Spertsyan è di circa 15 milioni di euro.