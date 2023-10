Stupisce in Serie A, è una rivelazione: anche il Milan lo segue

La società rossonera è molto attenta ai giocatori più interessanti del campionato italiano: c’è un nome nuovo per il futuro.

Presto per parlare degli obiettivi del Milan nelle prossime sessioni di calciomercato, ma gli osservatori stanno lavorando per individuare i rinforzi adatti per la squadra. Ci sono dei giocatori che si stanno mettendo il luce e che non sono sfuggiti agli occhi rossoneri.

In Serie A dei talenti interessanti non mancano e tra quelli che vengono seguiti c’è anche Andrea Colpani, 24enne del Monza. Nelle prime 8 giornate di campionato ha realizzato 4 gol, l’ultimo nella recente vittoria per 3-0 dei brianzoli contro la Salernitana.

Calciomercato Milan, idea Colpani: occhio alla concorrenza italiana

Ad osservare con attenzione Colpani ci sono altre squadre importanti della Serie A: Inter, Juventus e Lazio. Ha un contratto in scadenza a giugno 2028, il Monza ha speso 9 milioni di euro per comprarlo dall’Atalanta e l’accordo prevede anche altri 5 milioni di bonus. Adriano Galliani chiederà almeno 20 milioni per discutere una eventuale cessione nel mercato di gennaio.

Colpani gioca come trequartista, un ruolo che nel Milan 2023/2024 non è previsto, dato che Stefano Pioli è passato al modulo 4-3-3. Ma ha le caratteristiche per agire anche da mezzala. È un giocatore dotato tecnicamente, intelligente a livello tattico e con personalità. Abbina tutto questo a una buona fisicità, un mix che lo rende un talento molto interessante. Le offerte non mancheranno, già a gennaio 2024 probabilmente.

Il Monza punta a tenerselo stretto almeno fino a fine stagione, ha bisogno di lui per salvarsi. Non sarà semplice convincere Galliani a privarsi di uno dei suoi gioielli. Difficilmente il Milan si farà avanti nel mercato invernale, ha già investito tanto in estate e al momento comprare Colpani non è una priorità. È uno dei calciatori che verranno monitorati in questi mesi, poi verrà presa una decisione.

I rapporti tra il club rossonero e il Monza sono molto buoni. Nell’ultima finestra del calciomercato si è concretizzato il trasferimento di Lorenzo Colombo in prestito secco in Brianza. Non si possono escludere altre operazioni in futuro.

Intanto il classe 1999 punta a fare bene nel Monza per guadagnarsi anche la convocazione nella nazionale maggiore dell’Italia. Certamente Luciano Spalletti lo sta tenendo d’occhio e lo prenderà in considerazione, se continuerà a esprimersi su buoni livelli di performance.