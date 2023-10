Milan in Supercoppa Italia, è davvero possibile: cosa sta succedendo

Arriva una clamorosa indiscrezione riguardo l’edizione di Supercoppa Italiana che si disputerà a gennaio. Il Milan può essere richiamato.

Cambiano le date della Supercoppa Italiana 2023, che si disputerà però all’inizio del nuovo anno solare. L’evento tutto italiano che per la prima volta cambierà anche formula e riguarderà non più soltanto i campioni d’Italia in carica e i detentori della Coppa Italia.

Infatti da quest’anno il format prevede la stessa soluzione che si applica in Spagna da qualche anno. Ovvero la presenza anche della seconda classificata dello scorso campionato e l’altra finalista della coppa nazionale. Un quadrangolare con semifinali e finale che si disputerà a gennaio prossimo, ancora nella cornice dell’Arabia Saudita.

Ieri sono state ufficializzate le date di Supercoppa, slittate a fine gennaio. Precisamente le gare si disputeranno tra il 21 ed il 25 gennaio prossimi a Riyadh, capitale saudita. Ma c’è qualcuna delle partecipanti che non è propriamente contenta, né dello slittamento né del luogo in cui si assegnerà il trofeo.

Napoli e Fiorentina, dubbi sulla Supercoppa: Milan pronto a subentrare

Le squadre che parteciperanno dunque a questa prima edizione di Supercoppa Italiana a quattro sono il Napoli campione d’Italia, l’Inter vincitrice della Coppa Italia, la Lazio seconda in classifica e la Fiorentina finalista di coppa. Ma iniziano a sorgere dei dubbi sulla partecipazione di tutte le suddette compagini.

Secondo la Gazzetta dello Sport sia Inter che Lazio hanno dato l’ok allo spostamento delle date di Supercoppa e avrebbero già iniziato ad organizzare la trasferta araba di fine gennaio. Mentre le altre due partecipanti, Napoli e Fiorentina, nutrono dubbi e malcontento, con molte perplessità su tale organizzazione.

Il club azzurro e quello viola non sono così felici di volare in Arabia Saudita nel pieno del campionato, per di più perdendo la 21.a giornata di campionato e tornando stanche per quella successiva. Qualcuno vocifera che si stia persino pensando di abdicare questa competizione: provocazione o pura realtà?

Nel caso in cui diventasse clamorosamente reale l’abbandono di Napoli e Fiorentina, il Milan verrebbe di fatto richiamato per partecipare alla Supercoppa. I rossoneri infatti, in quanto semifinalisti e quarti in campionato, andrebbero a prendere il posto della prima squadra che dovesse dire addio alla competizione. L’altra in lizza sarebbe l’Atalanta, sempre per l’ultimo piazzamento in Serie A.

Al momento si tratta di ipotesi solo teoriche e quasi fantasiose, ma conoscendo le bizze ed i caratteri di De Laurentiis e Commisso, ovvero i patron di Napoli e Fiorentina, tutto è ancora possibile.