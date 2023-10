Theo Hernandez, è già record di ammonizioni: salta la Juve, ecco il sostituto

Theo Hernandez non riesce a stare senza prendere un cartellino a partita o quasi. Il laterale del Milan per questo salterà la Juventus.

Sette presenze, cinque ammonizioni. Troppo per un calciatore di classe e di qualità come Theo Hernandez, che è tra i più cattivi dell’intera Serie A in fatto di sanzioni disciplinari.

L’ultima ammonizione comminatagli durante Genoa-Milan farà scattare automaticamente la squalifica per la prossima gara di campionato. Una assenza pesante per Stefano Pioli, che non avrà a disposizione il proprio vice-capitano per il match di domenica 22 ottobre contro la Juventus.

In realtà Theo non è cattivo e falloso, bensì troppo indisciplinato. Il terzino francese ha commesso solo 7 falli in altrettante partite di campionato e in tre occasioni, contro Inter, Lazio e Genoa, è stato sanzionato dopo che l’arbitro lo aveva avvisato di essere a rischio ammonizione. I primi due gialli stagionali Theo li ha ricevuti invece nelle prime giornate per proteste reiterate.

Florenzi in pole per sostituire Hernandez contro la Juventus

Un atteggiamento che deve migliorare quello di Theo Hernandez. Calciatore come detto molto forte, determinante per la fase offensiva rossonera, ma che tra proteste e falli piuttosto sciocchi rischia di compromettere il suo andamento.

Intanto, come scrive Tuttosport, mister Pioli ha già pensato a come rimpiazzare Theo contro la Juventus. Il francese non ha quest’anno un vero e proprio sostituto ideale, visto che dopo la cessione di Ballo-Touré al Fulham il Milan non ha ingaggiato nessun altro terzino di piede mancino.

L’ideale sembra essere l’utilizzo di Alessandro Florenzi dal 1′ minuto sulla corsia mancina. Il laterale originariamente destro vive un buon momento di forma, come dimostrato dalle ultime buone prove. Dovrebbe essere il numero 42 rossonero a slittare sulla sinistra e dunque prendere il posto di Theo, provando a contrastare Weah e McKennie nella sfida contro la Juventus.

L’alternativa sarebbe quella di far esordire da titolare il giovanissimo Davide Bartesaghi, fresco di rinnovo di contratto con il Milan. Ma il 17enne scuola rossonera non ha forse ancora la maturità necessaria per una sfida del genere, inoltre è stato convocato dalla Nazionale Under 19 italiana e tornerà a Milanello solo a prossima settimana inoltrata.

Al momento da escludere un cambio modulo, o meglio un passaggio alla difesa a tre, come visto contro il Verona dove mancavano per infortunio sia Theo che Calabria. Ma Pioli ha ancora dieci giorni per pensare alla strategia anti-Juve.