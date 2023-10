Adani incorona Pioli: “Il miglior allenatore della Serie A”

Lele Adani è tornato ad esprimersi sul Milan e sul suo periodo sul campo. Lodi ed elogi a Stefano Pioli da parte dell’opinionista esperto

Il Milan sta continuando a macinare punti e risultati nonostante le enormi critiche e polemiche post-derby. Sono i numeri e la classifica a parlare chiaro. Il Diavolo è primo in classifica, in solitaria, dopo aver collezionato ben sette vittorie su otto partite di Serie A. Diverso il rendimento in Champions League, al momento più deludente senza dubbio. I soli due pareggi, a reti bianche, rimediati contro Newcastle e Borussia Dortmund hanno fatto discutere e hanno deluso l’ambiente dei tifosi. Ma il Milan ha dimostrato di essere in forma, quantomeno nella testa e nelle intenzioni.

Fisicamente, i tanti impegni si sono fatti sentire eccome. La squadra ha giocato praticamente ogni tre giorni, e gli infortuni ne sono stati indubbiamente una conseguenza. Stefano Pioli, fortunatamente, avrà la sosta per recuperare alcune delle sue pedine più importanti, quali Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu. Non riposeranno i calciatori chiamati a disputare gli impegni con le proprie Nazionali, ma è certo che la sosta aiuterà un pò tutti a resettare le idee in vista del prosieguo di stagione.

Anche Stefano Pioli avrà modo di riorganizzare le idee e progettare le sue prossime mosse nella gestione tecnico-tattica della rosa. Per l’allenatore non è stato semplice rialzarsi dalla sconfitta del derby, in conseguenza alla quale ha ricevuto numerose critiche. Lele Adani, però, ha un’idea molto chiara sull’allenatore del Milan.

Pioli, le critiche non lo scalfiscono: Adani lo incorona

Stefano Pioli è l’unico allenatore del Milan ad aver perso ben cinque derby della Madonnina, gli ultimi in maniera netta e troppo crudele. Chiaramente, il fatto impensierisce i tifosi, creando soprattutto una certa insofferenza e rabbia nei confronti dell’allenatore che non è riuscito a trovare contromisure alla forza tecnica della squadra di Simone Inzaghi. Insomma, dopo il derby perso in molti hanno chiamato a gran voce l’esonero di Pioli. C’è ancora chi non lo ritiene all’altezza del progetto Milan, o comunque di allenare un club così glorioso e importante.

Al contrario, però, c’è chi ha assoluta fiducia in lui, e ne apprezza il modo di innovarsi e rinnovarsi, sia in seguito ai passi falsi, sia per la sua voglia e grinta di mettersi sempre in gioco con idee nuove e moderne. Uno di questi ultimi è Lele Adani, il quale alla Bobo Tv ha detto a chiare lettere che attualmente Pioli è il miglior allenatore in Italia. Ha detto proprio così l’opinionista, ex calciatore. “Pioli è il miglior allenatore della Serie A”. Idea che troverà consensi e opposizioni, ma può essere solo un vanto per il Milan sapere che chi ha una certa conoscenza del calcio ha una tale idea sul proprio tecnico.