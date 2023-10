Clamoroso in diretta tv: “Genoa-Milan più scandaloso della guerra Israele-Palestina”

Arriva il commento, a dir poco esagerato e sarcastico, riguardo le polemiche scaturite dopo Genoa-Milan e il gol di Pulisic convalidato.

Tra le partite più contestate e chiacchierate di questo inizio di stagione in Serie A c’è sicuramente Genoa-Milan. Ovvero l’ultimo successo in campionato dei rossoneri, abili a portare a casa tre punti dal temibile stadio di Marassi.

Nel match di sabato scorso è successo un po’ di tutto. In primis il gol di Christian Pulisic, con possibile tocco di mano non rilevato né dall’arbitro Piccinini né dal VAR in suo soccorso. Poi le espulsioni dei due portieri Maignan e Martinez, l’ingresso in porta di Giroud come numero 1 occasionale ed il suo salvataggio nel finale che ha già fatto storia.

Impossibile frenare dunque le polemiche, soprattutto dal punto di vista arbitrale e gestionale, riguardo Genoa-Milan. Alimentate anche da chi, come il presidente genoano Alberto Zangrillo, si è espresso severamente sulla direzione del sig. Piccinini e sugli episodi più controversi del match.

L’esagrata Satira di Luca e Paolo: “Peggio della guerra in Israele”

Un affare di stato, troppo enfatizzato, per una singola partita di calcio vinta comunque con merito dal Milan sul campo di un onorevole Genoa, che può essere comunque soddisfatto per la sua prova.

Ad ironizzare su quanto sia esagerata la polemica post Genoa-Milan c’hanno pensato i due comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, la coppia televisiva che come ogni martedì sera aprono il talk-show politico Dimartedì sull’emittente La7. Per spiegare l’assoluta enfasi sul calcio, i due hanno accostato i toni scandalisti della partita in questione ai discorsi ben più seri sul conflitto Israele-Palestina.

“Noi confondiamo le guerre con le partite di calcio come diceva Churchill, ma in realtà noi italiani trattiamo tutto come le partite di calcio. In quel bar che è Twitter, domenica si parlava al primo posto di Israele e al secondo Genoa-Milan, allo stesso modo, con gli stessi toni scandalizzati, le stesse visioni tra tifoserie sorde. Per gli italiani sui social Genoa contro Milan e Palestina contro Israele è la stessa cosa, la stessa gravità”.

“Nessuno che arriva a capire che quello che è successo al Genoa contro il Milan è molto più scandaloso, è una roba vergognosa: e mi**hia, l‘ha presa di mano” – l’ironica chiosa finale di Luca e Paolo, che da tifosi genoani doc hanno spiritosamente concluso la propria arringa televisiva. Il tutto per dire che avere la stessa reazioni tra un episodio da moviola ed una guerra sanguinosa è piuttosto incosciente.