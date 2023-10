Conte al Napoli, annuncio ufficiale: l’allenatore allo scoperto

Antonio Conte non ci sta e risponde alle recente voci sul suo possibile futuro. Netta la presa di posizione dell’allenatore ex Inter

Il Napoli di Rudi Garcia fatica a decollare, e le voci sull’esonero del tecnico francese stanno ormai riempiendo giornalmente le pagine di ogni media. E’ indubbio che la squadra azzurra, rispetto alla scorsa stagione, quella dello Scudetto, è involuta nel gioco e nelle idee. Sono arrivate già tre sconfitte in questo avvio di stagione, e pensare che l’anno passato il Napoli era una vera e propria macchina da guerra sotto la guida di Luciano Spalletti in Serie A. Una corazzata ingiocabile. Oggi le incognite sono troppo grandi su quanto sta accadendo alla rosa partenopea, e come di consueto il primo indiziato a colpevole è l’allenatore, Rudi Garcia. L’esonero, come accennato, sembra dietro l’angolo.

Le indiscrezioni più recenti parlano di un confronto tra il patron del Napoli e Rudi Garcia, nel quale De Laurentiis avrebbe al momento confermato la fiducia al francese. Ma saranno assolutamente decisivi i prossimi impegni. Il primo passo falso potrebbe portare a tagliare subito la testa al toro, e dunque licenziare Garcia. In tutto questo caos, non sono mancate le voci di mercato che hanno accostato diversi tecnici al Napoli per il post-Rudi. Uno in particolare pare sia il sogno di De Laurentiis e di tutti i tifosi azzurri. Parliamo chiaramente di Antonio Conte, l’ex Inter reduce dalla sfortunata esperienza al Tottenham. Conte si è presto esposto, prendendo una posizione netta sulla questione.

Conte non ci sta, secca smentita

Sono stati diversi gli allenatori accostati al Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia. Da Christoph Galtier a Marco Giampaolo, per arrivare anche a Igor Tudor. Ma come accennato, è Antonio Conte il nome che più scalda il club e l’ambiente. L’ex Juventus e Inter sembrava pronto a tornare presto in panchina, con l’ipotesi Nazionale molto calda. Alla fine è stato eletto Luciano Spalletti a nuovo CT, e per questo la pista Napoli è sembrata concreta e possibile in queste ultime ore. Ma non per Antonio Conte in persona.

L’allenatore italiano ha smentito ogni possibile voce pubblicamente. La sua storia su Instagram parla chiaro. “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di a continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”. Dunque, almeno per quest’anno sembra impossibile vedere Conte sostituire Garcia sulla panchina del Napoli, e in generale su qualsiasi altra panchina. Il tecnico ha parlato chiaro: periodo sabbatico per lui.