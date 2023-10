Da Coverciano: “Leao il più difficile da marcare”

Uno degli elementi più importanti del gruppo squadra azzurro radunatosi a Coverciano ha parlato del formidabile attaccante rossonero

Ora si fa davvero sul serio. La nuova Italia di Luciano Spalletti radunatasi a Coverciano in vista del doppio impegno per le qualificazioni ad Euro 2024 non può più sbagliare. Il primo incontro vedrà gli Azzurri ospitare Malta tra le mura amiche di un ‘San Nicola’ di Bari che si annuncia gremito, mentre appena tre giorni dopo la truppa italiana sarà di scena nel prestigioso teatro di Wembley per far visita all’Inghilterra capoclassifica del Gruppo C.

Come di consueto, alcuni calciatori sono stati chiamati a parlare con la stampa in vista degli impegni di campo, capitati nel bel mezzo di una stagione, per quello che riguarda le squadre di club, già entrata nel vivo.

Dai canali ufficiali della FIGC sono per l’appunto arrivate le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e fidato scuderio di Spalletti, col quale il rapporto era ed è idilliaco, che si è concesso qualche divagazione extra Nazionale. Oggetto delle sue considerazioni niente di meno che Rafael Leao, lo straordinario attaccante rossonero incrociato per ben 4 volte nel corso della scorsa stagione.

Di Lorenzo non ha ‘dimenticato’ Rafael Leao

Già, nello scorso anno, dopo aver perso il primo confronto con i partenopei a San Siro, il Milan ha preso le misure, vincendo due delle tre gare successive, pareggiando il ritorno in Champions, a Napoli, a causa di un rigore trasformato da Osimhen in pieno recupero. Nelle sfide giocate nell’anno solare 2023, il portoghese è stato spesso devastante al cospetto della retroguardia di Luciano Spalletti.

Emblematica l’azione personale che portò al momentaneo vantaggio dei rossoeri al ‘Maradona‘, nel succitato pareggio europeo. Leao saltò come birilli tre avversari, tra cui lo stesso Di Lorenzo. Che evidentemente ricorda molto bene la pericolisità del lusitano, che quando si tratta di andare in campo aperto è pressoché imprendibile.

“L’avversario più forte affrontato? Devo dire che Leao è veramente forte, difficile da affrontare e da marcare“, ha ammesso senza problemi il terzino napoletano.

Di Lorenzo, con le sue dichiarazioni, ha in qualche modo lasciato intendere di avere bene a mente i pericoli che potrà portare, tra meno di tre settimane, l’ex Lille alla già traballante difesa della sua squadra. Già perché il 29 ottobre il calendario della Serie A metterà nuovamente di fronte azzurri – quelli di Napoli – e rossoneri nel big-match della decima giornata. Un test molto importante per verificare lo stato di forma di due dei club più accreditati nella lotta scudetto. Ma anche per vedere se, stavolta, qualcuno sarà in grado di contenere lo strapotere della freccia milanista.