Dal Monza al Milan: “Colpo da 10 milioni”

Il giocatore è protagonista di un inizio di stagione davvero importante: sarebbe perfetto per rafforzare la mediana del Milan. Le parole del giornalista

Inizio di stagione davvero positivo per il Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola, dopo l’ottimo girone di ritorno dello scorso campionato, non può certo essere considerata una sorpresa: ormai i calciatori del club lombardo sono monitorati con interesse dagli scout.

Siamo certi che anche il Milan sta seguendo con estrema attenzione le partite del Monza, dove gioca Lorenzo Colombo, trasferitosi in Brianza nelle ultime ore di mercato. L’attaccante rossonero sta recitando un ruolo primario, ma non è l’unico che sta facendo bene. I risultati sono davvero buoni e dopo otto partite giocate, gli uomini di Palladino hanno conquistato 12 punti, frutto di tre vittorie, contro Empoli, Sassuolo e Salernitana, e tre pareggi, con Lecce, Lazio e Bologna.

Tra i principali protagonisti di questo inizio davvero positivo c’è certamente, anche, Andrea Colpani. Il centrocampista classe 1999 ha realizzato fin qui quattro reti, due contro l’Empoli e uno contro Lecce e Salernitana. Le prestazioni del giocatore bresciano, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028, non sono certo passate inosservate, tanto che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza alle big del calcio italiano, Inter, Juve e Milan.

Milan, l’approvazione di Pellegatti: “Sì a Colpani”

Un acquisto quello di Andrea Colpani che trova l’approvazione a pieni voti di Carlo Pellegatti.

Il noto giornalista, intervenuto sul proprio canale Youtube, si augura di poter vedere il giocatore del Monza, in rossonero a partire dalla prossima stagione:

“Raffaele Palaldino è un allenatore propositivo, fa giocare bene le proprie squadre – afferma Pellegatti che lo scorso weekend era a Monza a seguire il match -. Non c’è stata partita contro la Salernitana, il Monza avrebbe potuto fare sei gol nel primo tempo. Ho voluto osservare Andrea Colpani. E’ italiano, ha 24 anni, bel cursore, determinato, è un giocatore serio… sarebbe l’ideale per il centrocampo del Milan, proprio per queste caratteristiche. Aggiungo anche il costo che è di circa 10-12 milioni di euro. Sarà chiaramente Galliani a decidere a quanto vorrà venderlo. Non so se è finito nel mirino del Milan, magari chiedo, però indubbiamente sarebbe un giocatore che può portare freschezza, qualità, attaccamento… insomma, quei bei giocatori da Milan”.