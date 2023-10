Giroud portiere, la rivelazione di Pavard: “Speravo che…”

Il difensore francese dell’Inter è tornato sulle gesta da portiere del suo compagno di Nazionale: arriva l’ammissione

Amici. E non tanto per dire. Tranne, esperienza già sperimentata in occasione della quarta gara di campionato, dove si sono ritrovati uno contro l’altro nel derby della Madonnina, quando si tratta di affrontarsi da avversari in campo. Allora lì, per dammissione del diretto interessato, non c’è spazio per i sentimenti.

Compagni di nazionale da anni, insieme anche nella fortunata spedizione mondiale a Russia 2018, Benjamin Pavard ed Olivier Giroud vivono da qualche settimana nella stessa città ma indossando le maglie delle due rivali cittadine di Milano. Il rapporto di stima ed amicizia tra i due è così profondo che, nel corso di un’intervista rilasciata nella scorsa primavera – quando ormai era chiaro che il transalpino avrebbe voluto lasciare il Bayern Monaco – Pavard espresse nemmeno troppo velatamente il desiderio di giocare con l’attuale centravanti del Milan.

Questo aveva causato giocoforza una logica associazione tra il polivalente laterale e il club rossonero, che per qualche tempo sondò per davvero la pista Pavard. Sappiamo tutti com’è andata a finire, con l’ex Lille che si è accasato sulla sponda nerazzurra di Milano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo giocatore è tornato sulle rimarchevoli gesta da portiere del bomber. Tirando in ballo, nel discorso, anche Theo Hernandez.

Pavard e l’amico Giroud: eppure l’interista sperava che…

“Giroud portiere? In realtà speravo che il Genoa alla fine segnasse. Ha fatto una bella uscita, magari lo mettono in porta anche in nazionale“, ha dichiarato ironicamente il difensore transalpino, con ovvi riferimenti all’incredibile coraggio mostrato dall’ex Arsenal e Chelsea nel sostituire Maignan nel concitato finale di Marassi.

Pavard ha poi avuto modo di parlare della sua nuova vita milanese, tornando sul rapporto con i francesi in maglia Milan: “Da voi si mangia bene anche se ho poco tempo per i ristoranti. Per ora vivo in hotel. Giroud e Theo mi hanno dato qualche consiglio: loro sono amici, ma non quando arriva il derby…“.

Insomma, la sfida – che in senso più ampio non riguarda solo gl incroci Milan–Inter, ma soprattutto la lotta scudetto – è stata in qualche modo lanciata dall’ultimo arrivato ad Appiano Gentile. Per ora i tre condividono il ritiro della nazionale francese in vista dei prossimi impegni targati Euro 2024, ma tra diceci giorni l’amicizia lascerà giustamente il passo agli interessi personali. E alle speranze di Pavard che il Milan possa cedere il passo in favore della sua squadra.