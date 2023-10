Kim Kardashian, che sorpresa: su Instagram spunta la maglia del Milan (FOTO)

Kim Kardashian ha mostrato cosa le ha regalato il Milan: invece, sabato a Genova c’era l’ex marito Kanye West.

Seppur divorziati, Kanye West e Kim Kardashian rimangono comunque uniti non solo dai figli. Anche dal Milan. Infatti, recentemente sono stati entrambi protagonisti di episodi legati al club rossonero.

Sabato 8 ottobre il famoso cantante, che ora si fa chiamare Ye, era presente allo stadio Luigi Ferraris per assistere a Genoa-Milan. La sua presenza in tribuna ha catturato l’attenzione, ovviamente. Alla fine della partita Rafael Leao non ha mancato di pubblicare una foto assieme a lui.

Kim Kardashian, regalo speciale firmato Pulisic

Un po’ di ore dopo Kim Kardashian ha pubblicato una storia Instagram che raffigurava una foto della terza maglia del Milan con il suo nome, il numero 1 e l’autografo del connazionale Christian Pulisic. In un’altra storia c’era la maglia dello stesso giocatore affiancata a quella di Erling Haaland, bomber del Manchester City.

A questo punto non è esclusa la possibilità di vedere la Kardashian a San Siro un giorno. In questi mesi è stata avvistata già in alcuni stati d’Europa, prima all’Emirates Stadium di Londra per Arsenal-Sporting e poi al Parco dei Principi di Parigi per PSG-Rennes. Il Milan con RedBird alla guida è sempre più proiettato sulle relazioni con vip e volti noti internazionali.

Kim Kardashian vanta su Instagram un clamoroso pubblico di 364 milioni di followers. Ecco perché la Story con la maglia del Milan (la terza, quella più criticata e presa di mira anche dalle ironie) assume un valore ancora più importante e spiega perfettamente perché la strategia della proprietà rossonera sia giusta. Per quanto il terzo kit non possa piacere, sta ottenendo esattamente i risultati sperati dal punto di vista commerciale e del marketing, soprattutto in quello che è il mercato più grande e importante al mondo: quello degli States.

Oltre a questo, sappiamo perfettamente qual è il messaggio che si nasconde dietro questa maglia: l’inclusività. Il Milan, da anni, è molto attivo in campagne di sensibilizzazione contro il razzismo, la comunità LGBT e molti altri temi sui quali, soprattutto nel mondo del calcio, esiste ancora un’assurda e ingiustificata resistenza. Il club rossonero vuole collaborare per superare tutti gli ostacoli e avvicinare sempre più persone allo sport, al calcio e anche al Milan. Un altro grande merito di RedBird che sta facendo finora un lavoro straordinario per questo club.