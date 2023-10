Forze fresche per Pioli: tre rientri per Milan-Juve

Sono giorni importanti per il Milan, che potrà presto riabbracciare i giocatori che si sono infortunati nelle ultime settimane

Le polemiche attorno al Milan relative ai casi di Genova si stanno ormai spegnendo. Ieri è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che come era prevedibile, ha squalificato Mike Maignan per una sola giornata.

Una squalifica che è arrivata per grave fallo di gioco, senza l’aggravante della condotta violenta, come molti avrebbero voluto. Il regolamento parla chiaro e c’era davvero pochi dubbi sul fatto che il francese non avrebbe preso più di un turno di stop. I dubbi sul tacco di braccio di Pulisic restano, ma l’arbitro ha pesantemente danneggiato anche il Milan, fermando il contropiede di Leao, lanciato a rete in un due contro uno, per espellere Martinez.

Ormai, come dicevamo, però, le polemiche sono alle quasi alle spalle, per buona pace di tutti. Il Diavolo è in testa alla classifica meritatamente e si gode una pausa utile a ricaricare le pile e a recuperare quei calciatori, che si sono fermati nelle ultime settimane.

Il Milan, dopo la pausa per le nazionali, sarà impegnato in una serie di partite ancora più complicate rispetto alle ultime: prima ci sarà la Juventus, poi il Psg e il Napoli, per una settimana davvero di fuoco.

Serve l’apporto di tutti per avere un Milan sempre pronto nelle due competizioni. Il Diavolo è giù una delle squadre che ha più cambiato in questo inizio di stagione: ora la rosa è decisamente più lunga e Pioli può fare affidamento su più giocatori. Il mercato ha certamente dato una mano, ma ci sono calciatori dello scorso anno, come Yacine Adli e Alessandro Florenzi, che stanno dando un apporto decisamente diverso.

Il Milan ne recupera tre

Pioli, però, come detto, ha bisogno di tutti e la pausa è utile a recuperare Rade Krunic, fermatosi contro il Verona per un problema muscolare. Una volta recuperato sarà lui ad occupare il ruolo di mediano davanti la difesa.

Difesa che ben presto riabbraccerà Pierre Kalulu, che potrà dare il cambio ai centrali ma anche al terzino destro. Non manca molto, inoltre, per il centro di Ruben Loftus-Cheek, altro titolare del centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport i tre giocatori citati rientreranno per la Juve.

E’ certamente questa la speranza dei rossoneri, ma i loro recuperi sono comunque programmati entro la fine del mese. Da domani il Milan tornerà ad allenarsi a Milanello e ne sapremo certamente di più.