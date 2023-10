Milan, il Ct spiazza tutti: “Non è convocabile”

Una delle sorprese di inizio stagione del nuovo Milan ha attirato le attenzioni del Ct, ma c’è un ostacolo non di poco conto

Non siamo ancora nella fase in cui il suo percorso può essere definito, come amano dire gli americani, ‘From zero to hero‘ (tradotto: da zero ad eroe) ma poco ci manca. Basti pensare che solo nelle prime 8 gare di campionato il calciatore ha messo nelle gambe 193′ contro i 140 totali della scorsa stagione. Il talento non è mai stato in discussione, ma l’urgenza dei risultati e la legittima grande ambizione del club rossonero lo avevano un po’ messo all’angolo.

Il giocatore, che nella scorsa estate ha rischiato più volte di fare la stessa fine di Charles De Ketelaere, è rimasto a Milanello. La pazienza, e qualche infortunio di troppo dei concorrenti a centrocampo, hanno fatto sì che arrivassero le occasioni per dimostrare di esserci. Di essere una risorsa utile per Stefano Pioli.

Tutto è cominciato con 58 minuti in campo nella vittoriosa trasferta di Cagliari, lo scorso 27 settembre. Per poi calcare il campo anche nei successivi match contro Lazio e Genoa, in cui ha giocato per quasi 70 minuti lasciando un’ottima impressione.

Finalmente uno degli oggetti misteriosi del calciomercato estivo 2022/23 ha battuto un colpo. Talmente forte che il Ct dell’Algeria ha pensato seriamente a convocarl per i prossimi match delle ‘Volpi del deserto’. Ma c’è un problema. Che al momento appare insormontabile.

Adli, cosa manca per giocare con la maglia dell’Algeria

In passato componente della Francia Under 20, con cui ha giocato 5 match realizzando anche una rete, Yacine Adli è a tutti gli effetti un cittadino francese, sebbene di chiare origini algerine. La possibilità tecnica di cambiare nazionalità – un’eventualità di cui si era già parlato mesi fa – lo renderebbe abile ed arruolabile per la nazionale nordafricana. Un passo che però, a livello burocratico, il calciatore non ha ancora fatto.

“Adli non ha cambiato la sua nazionalità sportiva. Non è convocabile. Il lavoro è fatto, ma il suo cambio di cittadinanza sportiva, in cui il primo passo inizia dalla volontà del giocatore, non è stato fatto.Tutto dipenderà dalla sua disponibilità a venire“, ha dichiarato il Ct dell’Algeria Djamel Belmadi a proposito della nuova prestigiosa risorsa che potrebbe avere a disposizione nei prossimi mesi.

Qualcuno sussurra che Adli vorrebbe restare francese perché spera, prima o poi, di fare il suo esordio con la maglia de ‘Les Bleus’. Un’eventualità non troppo lontana, se continuasse ad esprimersi ai livelli mostrati nelle ultime gare…