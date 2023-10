Mossa a sorpresa di De Laurentiis: c’è di mezzo Frederic Massara

L’ex Ds dei rossoneri potrebbe tornare in pista approdando in una piazza dalle grandi ambizioni: De Laurentiis ci pensa

Sono passati ormai quattro mesi dall’interruzione del rapporto professionale tra Frederic Massara, ex Ds del club rossonero nonché delfino dell’allora Direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini, e il sodalizio meneghino. Con la promozione di Giorgio Furlani a nuovo Ad del club rossonero, col capo scout Geoffrey Moncada e lo stesso tecnico Stefano Pioli investiti di nuovi poteri, si è chiuso un ciclo che ha consentito al Milan di rientrare tra le grandi d’Europa. E di conquistare lo scudetto nella stagione 2021-22.

In un’estate che ha visto un altro storico Ds come Igli Tare, alla Lazio da una vita, rescindere col club capitolino, sono diversi i dirigenti di un certo spessore rimasti senza squadra. Vale per tutti il nome di Walter Sabatini, il cui ultimo rapporto lavorativo ha coinciso con la miracolosa salvezza ottenuta dalla Salernitana nello stesso anno del tricolore del Mlan.

Proprio Tare, assieme al citato Massara e anche a Gianluca Petrachi – rilevanti le sue collaborazioni con Torino e Roma – sarebbero nella ristrettissima cerchia degli uomini ai quali Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe pensando per avviare l’ennesima rivoluzione societaria. Già perché l’insediamento nel ruolo di Direttore Sportivo di Mauro Meluso è giovane, risalendo questo all’addio di Cristiano Giuntoli, a metà della scorsa estate.

Massara al Napoli, tutto dipende da… Garcia

Secondo quanto riferito da Tuttosport, le acque agitate nella città del Vesuvio – il Napoli accusa già un ritardo di 7 punti dal Milan capolista – potrebbero portare a delle imminenti decisioni clamorose. Innanzitutto c’è da valutare la posizione del tecnico Rudi Garcia, accusato non solo di scarsi risultati, ma anche di non essere visto come punto di riferimento dal gruppo squadra. Celebri i contrasti con Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Matteo Politano. E chi più ne ha più ne metta.

Il tecnico francese per ora non rischia il posto. Ma la società starebbe pensando di affiancargli un dirigente esperto. Che possa operare con abilità sul mercato ma che funga anche da raccordo con i giocatori.

L’ex braccio destro di Paolo Maldini è uno dei profili a cui il vulcanico presidente dei Campioni d’Italia in carica avrebbe pensato per iniziare un altro nuovo corso. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Anche in base a quelli che saranno i risultati della squadra azzurra. Chissà che il buon Massara non possa assumere l’incarico di prestigio a Napoli prima dello scontro tra azzurri e rossoneri, in programma il 29 ottobre al ‘Maradona’…