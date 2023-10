Scommesse, Corona: “Domani svelo un nome della nazionale, peggio di Fagioli”

Corona, che aveva anticipato i problemi di Fagioli, spiega che è in arrivo un’altra notizia negativa su un noto calciatore.

Nicolò Fagioli è finito al centro di uno scandalo riguardante scommesse online su piattaforme illegali. La Procura di Torino ha avviato le indagini e anche la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo. Uno sportivo non può scommettere sulla propria disciplina.

Adesso è interessante capire come si evolverà la situazione. A livello penale, il centrocampista della Juventus potrebbe finire per patteggiare e pagare una multa. A livello sportivo, invece, si può anche arrivare a una squalifica di almeno 3 anni, a cui aggiungere 25 mila euro di multa. Gli organi di Giustizia stanno valutando nel dettaglio le azioni del giocatore, che si è “autodenunciato” e che spera in una pena non pesante.

Non solo Fagioli, la rivelazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ad agosto era stato il primo a raccontare che Fagioli aveva dei problemi legati alla ludopatia, quindi al gioco d’azzardo e alle scommesse. Aveva anche aggiunto che il calciatore era indebitato per oltre un milione di euro.

Oggi Corona è stato intervistato da TV Play e ha parlato dell’argomento: “Ho dato questa notizia mesi fa e ho tutte le carte. Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tanto tempo e aveva debiti con gente pesante serba. È finito in panchina, la Juventus sapeva e non ha denunciato pur sapendo che lui fosse ludopatico e che scommettesse da un anno. Quindi, c’è anche responsabilità giuridica della società“.

Il noto personaggio ha poi aggiunto che presto svelerà il nome di un altro calciatore colpevole di un comportamento simile a quello di Fagioli: “Lui non è l’unico che fa questo nel campionato italiano tra i giocatori in attività. Nelle prossime settimane, a partire da domani, comunicherò il secondo calciatore coinvolto. È molto più famoso di Fagioli, oggi gioca all’estero e che non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava. Questo ha una rilevanza penale e civile diversa da Fagioli“.

Corona è andato ancora più nel dettaglio sul suo profilo Instagram: “Domani alle ore 18 secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse. Una roba molto grave, altro che Fagioli. Un calciatore importantissimo della nazionale italiana“.