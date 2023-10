Scommesse illegali: indagato centrocampista della Juve

Il giocatore italiano della Juventus, indagato per scommesse su piattaforme illegali. Rischia una squalifica di almeno tre anni. Il punto della situazione

Un nuovo terremoto in casa Juventus. Per il club bianconero non c’è davvero pace e rischia di essere travolto da un’altra grave vicenda.

Lo scorso campionato la Vecchia Signora ha dovuto fare i conti con le varie indagini, che hanno poi portato la squadra di Massimiliano Allegri ad essere esclusa dalle competizioni europee. Le settimane passate sono state quelle di Pogba, squalificato perché positivo al test antidoping. Le contro-analisi hanno poi confermato tutto. Il centrocampo della Juventus dovrà così rinunciare ad uno dei suoi possibili protagonisti e potrebbe perderne un altro a causa della nuova vicenda extra-campo.

Juventus, risveglio shock: Fagioli indagato

Il tifosi della Juve si è, infatti, svegliato con la notizia che riguarda Nicolò Fagioli. Il giovane giocatore classe 2001 – come si può leggere su La Stampa – è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Torino per aver scommesso su piattaforme online illegali.

L’accusa arriverebbe dopo che gli inquirenti che avrebbero incrociato gli accessi del suo profilo con quello di altri. Il gioco d’azzardo su piattaforme legali non è certo reato, ma uno sportivo non può scommettere sulla disciplina che pratica. E’ l’articolo 24 del Codice di giustizia sportivo a dircelo, vietando “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della FIfa e della Uefa”.