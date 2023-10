Calciomercato Milan, colpo dal Belgio: affare da 30 milioni

Per il futuro la dirigenza rossonera pensa a un centravanti emergente del calcio internazionale: sarebbe un buon colpo.

I tifosi si aspettano un investimento importante da parte del Milan nel calciomercato estivo 2024. Considerati i 37 anni di Olivier Giroud e le incertezze su Luka Jovic, è normale immaginare un rinforzo nel ruolo.

La società rossonera in questi mesi starà molto attenta a scegliere il profilo ideale per la squadra di Stefano Pioli. Sicuramente c’è bisogno di un goleador, quindi uno capace di dare garanzie in fase realizzativa, uno da almeno 20 reti a stagione. Manca un giocatore di questo tipo là davanti.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dal Belgio?

Conclusa la sessione estiva del calciomercato, non sono mancate notizie su nomi di attaccanti nel mirino del Milan. Ce ne sono tanti sulla lista dei potenziali acquisti rossoneri, sarà interessante vedere su quale la dirigenza si concentrerà.

Uno che viene spesso nominato è Jonathan David, in scadenza a giugno 2025 con il Lille. I rapporti tra i club sono molto buoni e il canadese è un vecchio pallino di Geoffrey Moncada. Non sarà semplice assicurarselo, dato che la concorrenza non manca e che probabilmente serviranno oltre 30 milioni di euro per comprarlo.

Prima di approdare in Ligue 1, David si era messo in mostra in Belgio con la maglia del Gent. Si tratta della stessa squadra nella quale milita un altro attaccante che piace tanto al Milan: Gift Orban. Il Quotidiano Sportivo conferma che è uno dei nomi della lista. Il nigeriano classe 2002 ha iniziato questa stagione segnando 6 gol in 14 presenze, dopo che nella scorsa aveva totalizzato 20 reti e 2 assist in 22 partite.

Il Gent lo ha comprato a gennaio 2023 dai norvegesi dello Stabaek, un investimento da 3,3 milioni che è stato assolutamente azzeccato. Ora Orban ha un valore di mercato decisamente maggiore. Probabile che il prezzo venga fissato ad almeno 30 milioni se il bomber africano dovesse continuare ad avere un rendimento importante.

Una spesa che il Milan potrebbe affrontare, ma anche in questo caso non mancheranno le società concorrenti da affrontare. Soprattutto in Premier League ci sono concorrenti a cui prestare attenzione. In Inghilterra danno per molto probabile un assalto del Fulham, che per blasone non può competere col Diavolo e che potrebbe mettere sul tavolo una ricca offerta già nel mercato di gennaio. Vedremo cosa succederà. Il club rossonero resterà vigile su Orban.