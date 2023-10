Calciomercato Milan, emissari in Ligue 1: colpaccio dal Lione

Il Milan sta monitorando con attenzione il talentino francese che milita nel Lione. Scout rossoneri direttamente allo stadio per lui. Occhio alla concorrenza

Il Milan e Geoffrey Moncada non smettono mai di studiare il mercato per scovare nuovi calciatori da regalare alla rosa. Attenzione soprattutto ai giovani talenti emergenti, quelli che in poco tempo possono segnare grandi upgrade tecnici e diventare dei campioni del calcio che conta. L’ultimo finito nel mirino del capo scout, oggi anche dirigente del Milan, Geoffrey Moncada è un 20enne militante in Ligue 1, con precisione al Lione.

Si tratta di Rayan Cherki, un nome non nuovo a chi è attento al calcio internazionale e ha osservato le ultime competizioni Nazionali Under 21. Si tratta di un gioiellino della trequarti, capace di occupare con estrema qualità tutti e tre i ruoli del reparto. E dunque, trequartista centrale, esterno d’attacco destro e sinistro. Di nazionalità a metà tra quella francese e quella algerina, Cherki sta facendo faville al Lione, in Prima Squadra, nonostante sia un classe 2003. Le sue prestazioni stanno stupendo tutti. In particolare il Milan, che ha mandato alcuni suoi scout ad osservarlo nelle recenti uscite del Lione in Ligue 1.

A riportare la notizia è Nicolò Schira, il quale fa capire che i report siano stati parecchio positivi. Ma il giornalista di mercato aggiunge dei dettagli molto importanti per il possibile tentativo d’acquisto del Milan.

Cherki, che talento: attenzione alla concorrenza italiana

Nicolò Schira fa sapere che il contratto di Rayan Cherki col Lione è in scadenza nel 2025, e dunque la prossima estate potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo. Attualmente, secondo Transfermarkt, il suo valore è pari a 30 milioni di euro. Fatto che rende l’idea del suo talento, dati i soli 20 anni. Cherki ha già una grande importanza nella rosa del Lione. Quasi sempre titolare, offre prestazioni preziosissime in zona offensiva. Le sue qualità non potevano passare inosservate. Difatti, oltre al Milan, anche la Juventus ha osservato da vicino il classe 2003 con degli scout negli spalti degli stadi francesi.

Bisognerà dunque stare attenti alla forte concorrenza italiana nel caso Furlani volesse tentare l’affondo la prossima estate. C’è un altro importante dettaglio da tenere a mente per quanto riguarda il talento Cherki. Schira sottolinea infatti che il nonno del calciatore è italiano, e ciò potrebbe influire anche in ottica Nazionale. Giocando in Serie A e fornendo buone prestazioni, Cherki potrebbe conquistarsi un posto di rilievo nell’Italia di Luciano Spalletti. Al momento, però, solo ipotesi. Bisognerà prima comprendere se l’interesse del Milan, o della Juventus, si concretizzerà presto in trattativa.