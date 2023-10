Come si chiamerà il nuovo stadio del Milan: il Club ha già un’idea

Ecco come potrebbe intitolarsi lo stadio che il Milan vuole costruire al più presto a San Donato Milanese e che sarà di sua proprietà.

Il Milan non ha dubbi. Vuole puntare con forza ad ottenere l’ok dell’amministrazione di San Donato Milanese per costruire il nuovo stadio di proprietà nel piccolo comune a sud di Milano.

Un impianto da circa 70 mila posti che ha già ottenuto i primi rendering e progetti visivi da parte dello studio Manica, che è stato selezionato dalla proprietà RedBird proprio per progettare l’impianto. Un passaggio chiave per la crescita del Milan, che vuole costruirsi uno stadio fruibile 365 giorni l’anno anche per altri eventi.

In attesa del benestare definitivo andranno sciolti ancora diversi dubbi e questioni. In particolare riguardo la viabilità e la pubblica utilità di questo progetto. Poi si penserà al resto, come alla questione, comunque non secondaria, del nome del futuro stadio rossonero.

Milan, discorsi aperti con Emirates per i naming rights dello stadio

L’intenzione del Milan sarebbe quella non tanto di dare un nome ‘epico’ o tradizionale al suo futuro stadio. Bensì, per questioni legate a motivi finanziari, preferirebbe affidarsi ad uno sponsor che possa acquisire i ‘naming rights‘ del futuro impianto rossonero.

In pratica, come già fatto da molti club internazionali (Juventus compresa) lo stadio di proprietà si dovrebbe chiamare con l’appellativo di uno dei partner strategici del Milan che a quel punto collaborerebbe anche alla costruzione in termini di spesa. Ovviamente la prima scelta ricadrà su Emirates, la compagnia aerea araba che è già main sponsor del Milan.

Dialoghi in corso, secondo Tuttosport, tra i dirigenti Milan e Fly Emirates proprio per discutere di questo allargamento della partnership, inserendo la possibilità di nominare lo stadio alla compagnia emira in cambio di un aumento dei ricavi del club. Emirates già nel 2006 ha dato il nome all’attuale impianto dell’Arsenal, nel nord di Londra.

In questi giorni inoltre i dirigenti RedBird sono pronti a dialogare anche con la Regione Lombardia per risolvere il problema della viabilità. Il piano del Milan sarebbe quello di avere a disposizione nuovi svincoli autostradali, una ferrovia potenziata e un prolungamento della metropolitana gialla, progetto già in discussione da diversi anni. Il tema trasporti, inoltre, sarebbe soggetto ai finanziamenti pubblici, assieme a quello riguardante i parcheggi custoditi adiacenti al futuro stadio nell’area San Francesco.