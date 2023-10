Dimarco incorona Theo Hernandez: “Fra i migliori al mondo”

Grande rispetto e stima reciproca tra Federico Dimarco e Theo Hernandez, due terzini mancini delle squadre della città di Milano.

Da ormai qualche tempo a Milano e dintorni è spuntato questo sondaggio, che riguarda gli appassionati di calcio. In particolare i tifosi di Milan ed Inter, le due storiche rivali e compagini cittadine.

La domanda posta è la seguente: qual è il terzino sinistro più forte tra Theo Hernandez e Federico Dimarco? Una bella sfida a distanza tra i due laterali mancini, entrambi dalle grandi potenzialità e qualità tecniche, più abili in fase di spinta offensiva che in situazioni di contenimento.

Due calciatori comunque diversi, visto che Theo ha maggiore fisicità e rapidità in progressione, mentre Dimarco ha forse maggiori qualità balistiche e adattamento tattico superiore. Ma al momento è davvero complesso scegliere il migliore tra i due, visto il rendimento elevato di entrambi.

La sportività di Dimarco verso il rivale rossonero Hernandez

Una cosa è certa: Federico Dimarco è assolutamente sportivo e leale nei confronti del suo rivale diretto Theo Hernandez. Infatti l’italiano, nonostante abbia stravinto gli ultimi derby con la maglia dell’Inter, ha considerato pubblicamente il milanista come uno dei migliori al mondo nel loro ruolo.

Lo ha rivelato ai microfoni di “Azzurri Live”, sul canale Youtube della Figc. Dimarco, convocato dal c.t. Luciano Spalletti per le sfide della nostra nazionale contro Malta e Inghilterra, ha parlato così dei migliori terzini sinistri del momento: “I miei miti da ragazzino erano Marcelo e Roberto Carlos. Mentre oggi i migliori secondo me sono Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Io mi colloco in linea con gli altri… Rispetto a prima noi terzini ci troviamo più spesso nel vivo del gioco”.

Dunque non si sottovaluta Dimarco, ma l’interista mette sul podio dei migliori laterali ad oggi anche il rivale Theo. Un bell’attestato di stima che sicuramente allontana le polemiche per il famoso coro, cantato a San Siro dal calciatore/tifoso doc nerazzurro dopo un derby della scorsa stagione, a mo’ di sfottò nei confronti del Milan appena battuto.

Va detto che in questo inizio stagione Dimarco e Hernandez hanno praticamente iniziato in maniera molto simile: buonissime prestazioni, un gol a testa in campionato (3 assist per il nerazzurro) ma anche qualche distrazione difensiva che deve ancora essere curata del tutto.