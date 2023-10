Doppio scippo al Milan: l’Inter ci prova sul serio

Il Milan e l’Inter si daranno filo da torcere per due calciatori di assoluta qualità, centravanti cercati già dai rossoneri nell’ultima estate.

In vista del prossimo futuro rischia di scatenarsi l’ennesimo derby di calciomercato tra Milan ed Inter. Non tanto per un obiettivo in particolare, bensì perché entrambe le squadre milanesi hanno bisogno di rinforzarsi nel medesimo reparto: l’attacco.

La squadra di Stefano Pioli in vista del 2024 dovrà trovare un centravanti di primo piano, visto che Olivier Giroud ha compiuto 37 anni da poco e Luka Jovic viene solo visto come una mera alternativa, in attesa di capire se sarà in grado di dare una mano al Milan.

In casa nerazzurra invece, a parte Thuram e Lautaro che stanno facendo molto bene, la panchina latita. Arnautovic è infortunato e Sanchez soltanto un ritorno di fiamma, per un calciatore che ha già spento 35 candeline. Insomma, entrambe le milanesi devono trovare qualità e freschezza in attacco.

Milan e Inter, sfida infinita: caccia a due bomber

Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già messo nel mirino due profili per la sessione di riparazione a gennaio. L’intenzione di Inzaghi e compagnia è quella di reperire un attaccante subito pronto, proprio per sopperire ai chiari di luna e ai problemi muscolari dei propri centravanti.

I profili sono quelli di due calciatori che anche in casa Milan sono ben noti e conosciuti, attaccanti di primo piano già seguiti e sondati dal Milan nel recente passato. Il primo nome è quello di Mehdi Taremi, iraniano del Porto. Non giovanissimo (classe 1992) ma ancora sulla cresta dell’onda, è finito sul taccuino dell’Inter.

Nel finale della sessione di mercato estivo Taremi è stato ad un passo dal Milan, che aveva anche un accordo di massima con il Porto. Ma sono stati gli agenti del centravanti asiatico a non dare il via libera al trasferimento.

L’altro nome è quello di Armando Broja, giovane stella del Chelsea e della nazionale albanese. L’Inter lo vorrebbe come vice-Thuram per gennaio, il Milan lo ha cercato già più volte in passato ma senza successo. Chissà che non possa davvero scatenarsi un derby di mercato sulle punte, che renderebbe la situazione ancora più intrigante.

Difficile però che il Milan possa investire in una prima punta a gennaio, visto che al momento in rosa è tutto piuttosto organizzato in tal senso, mentre l’Inter sicuramente si muoverà per arricchire il reparto offensivo.