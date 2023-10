Giroud portiere diventa anche un Murales: chi l’ha fatto e dove si trova (FOTO)

Sta assumendo sempre più i contorni dell’evento leggendario la prestazione di Olivier Giroud tra i pali della porta rossonera a Genova

Celebrato dai compagni di squadra. Osannato dai tifosi. La ‘sua’ maglia da portiere, col numero 9 sulle spalle, è in vendita presso tutti gli store ufficiali del Milan ed è già sold-out. Per finire, anche l’onore di essere una carta IF nel popolarissimo videogame EASPORTS FC 24. È davvero un momento incredibile per Olivier Giroud che, col suo coraggio, misto ad un po’ di sana incoscienza, ha salvato il risultato del Milan al “Luigi Ferraris” con un paio di uscite da portiere vero.

Forse non serve nemmeno tornare sull’accaduto, ma – polemiche a parte per l’uscita fallosa di Maignan, sanzionata dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica – non si fa che parlare d’altro. Proprio pochi giorni prima un vero portiere, Ivan Provedel della Lazio, era salito alla ribalta delle cronache per aver insaccato di testa alle spalle di Oblak al 95′ durante il match dei biancocelesti contro l’Atletico Madrid.

A Marassi invece, sabato 7 ottobre, è accaduto l’inverso. Un attaccante, e che bomber, ha svolto egregiamente il lavoro da portiere sostituendo Magic Mike, appena espulso dall’arbitro Piccinini, producendosi in un doppio intervento salva risultato che l’ha detta lunga sulla voglia dei rossoneri di portare a casa l’intera posta. Missione compiuta.

Come detto, le parate di Giroud sono state celebrate in tanti modi e adesso è arrivato anche un Murales. L’opera, un po’ a sorpresa, non si trova però a Milano.

Giroud, le gesta da portiere diventano un murales

Il Murales dedicato a Giroud si trova a Martina Franca, in provincia di Taranto, Puglia. Ed è disegnato su una porta. Il disegno è stato immortalato da Mark Johnson, fotografo e designer.

Il successo di una tale creazione è garantito dall’amplissimo seguito che le gesta di Giroud hanno avuto non solo in Italia, ma anche in Europa. In particolar modo in Francia, dove il portiere è stato osannato anche dai compagni di nazionale presenti con lui in ritiro.

Qualcuno, ovviamente ironicamente, starebbe già suggerendo a Pioli di sostituire, contro la Juve, lo squalificato portiere francese con l’attaccante transalpino. Andiamoci piano. ‘Olly‘, come soprannminato affettuosamente dal popolo rossonero, è chiamato a lasciare il suo segno in una delle partite più importanti dell’anno.