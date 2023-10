Il bomber vuole tornare in Italia! Si è offerto a Milan e Inter

Un attaccante che ha già militato in Serie A vorrebbe farvi ritorno: si è proposto sia al Milan sia all’Inter.

Non è un segreto che la società rossonera avesse l’acquisto di un bomber nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Il grande obiettivo era Mehdi Taremi, sfumato negli ultimi giorni per il mancato accordo con l’entourage. Dopodiché erano rimaste solo soluzioni di ripiego ed è arrivato “gratis” Luka Jovic.

L’investimento su una punta verrà probabilmente rinviato all’estate 2024, quando ci dovrebbero essere maggiori risorse a disposizione. Infatti, nell’ultima campagna acquisti sono stati spesi molti soldi in altri ruoli e alla fine non ne erano rimasti molti per un goleador. Per Taremi era stato trovato un accordo con il Porto da 15 milioni di euro più 2/3 di bonus, quello era sostanzialmente il budget rimasto.

Calciomercato Milan, un ex Serie A per l’attacco?

Difficile pensare a un colpo importante nel mercato di gennaio. Intanto, il Milan valuterà Giroud e Jovic, sperando che fisicamente e a livello realizzativo le loro performance siano di buon livello e non “obblighino” la dirigenza a intervenire anticipatamente. Salvo sorprese, ogni discorso è rinviato all’estate prossima.

Secondo quanto rivelato dal Quotidiano Sportivo, Mauro Icardi vorrebbe tornare in Serie A. In estate si era offerto all’Inter e poi aveva lanciato messaggi anche al Milan, che però sembra escludere un tentativo. I rossoneri per il futuro pensano a un profilo più giovane e tra quelli nella lista c’è Gift Orban, nigeriano classe 2002 che milita nel Gent.

Icardi nelle ultime settimane si è rivisto con la famiglia a Galliate, nella casa acquistata poco più di tre anni fa. Anche Juventus e Roma avevano fatto un pensiero sull’attaccante argentino, che al Galatasaray percepisce uno stipendio da circa 10 milioni di euro all’anno.

In attesa di eventuali sviluppi sul suo futuro, Maurito ha iniziato bene la stagione con la squadra di Istanbul: 12 gol e 2 assist in 14 partite totali. Tra le reti segnate ce n’è una importante in Champions League nella vittoria per 3-2 a Old Trafford contro il Manchester United. In Super Lig è si è davvero scatenato, segnando in 6 delle 8 giornate giocate finora.

Icardi è indubbiamente un ottimo centravanti e farebbe bene se dovesse tornare in Serie A. Avrebbe fatto comodo anche al Milan, che evidentemente in estate non ha voluto avviare una trattativa e ha preferito altri profili. Vedremo se l’argentino riuscirà a tornare in Italia oppure se continuerà a giocare nel Galatasaray, dove gli hanno dato grande fiducia e hanno investito su di lui dopo un periodo non facile al PSG.