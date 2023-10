Infortunio Okafor, come si è fatto male: nulla di grave

Il talentuoso attaccante rossonero è stato vittima di una disavventura che gi ha comportato il ritorno a casa dal ritiro svizzero

Arrivato a Milano incarnando appieno il tipico colpo rossonero – giovane, talentuoso e relativamente costoso – Noah Okafor non ci ha messo molto per conquistare l’esigente pubblico di San Siro. Velocità, frizzantezza, corse al servizio della squadra, e soprattutto due gol. Non pochi se consideriamo che il classe 2000 ha giocato appena 233′ in campionato.

Inserito in un contesto che indubbiamente favorisce le sue qualità, l’elvetico sta giustificando i 14 milioni spesi per il suo cartellino. A pensarci bene non pochisismi, se pensiamo che, almeno inizialmente, in questa stagione l’ex Salisburgo non è partito con le stigmate del titolare. Capace di spaccare in due le partite al momento dell’ingresso in campo, Okafor si sta dimostrando una delle risorse più affidabili in uscita dalla panchina. Non serve sottolineare quanto sia importante, nel calcio moderno, avere tali frecce al proprio arco.

In attesa di capire se Pioli decida di schierarlo per il big match con la Juve in programma il 22 ottobre alla ripresa del campionato, l’esterno è volato con la sua nazionale in ritiro, in vista del match di qualificazioe ad Euro 2024 contro la Bielorussia. Una gara che non vedrà il rossonero sedere nemmeno in panchina, a causa di una disavventura che ha anche comportato l’abbandono della spedizione. Vediamo cosa è accaduto.

Okafor lascia il ritiro della Svizzera: il motivo

Come riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante del Milan è stato coinvolto in un incidente stradale. Si specifica che il calciatore non fosse alla guida, ma occupasse il posto del passeggero. Okafor si è procurato una lieve ferita all’arcata sopracciliare, che tuttavia gli ha causato l’applicazione di alcuni punti di sutura.

Per questo motivo il talentuoso esterno d’attacco ha abbandonato il ritiro della sua nazionale, che domenica 15 ottobre disputerà l’unico match previsto per la Svizzera nella tornata di gare di qualificazione del Gruppo I.

Okafor rientrerà dunque a Milano, dove certamente verrà visitato dallo staff medico rossonero, che si pronuncerà sulla sua eventuale indisponibilità per i prossimi allenamenti. Non sembra comunque in dubbio la sua presenza per la suddetta gara con la Vecchia Signora. Una partita che potrebbe richiedere la sua presenza, soprattutto se la difesa bianconera, non certo irreprensibile in questo avvio di stagione, dovesse lasciare dei gustosi spazi in campo aperto.