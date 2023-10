Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek: chi recupera sicuramente per Milan-Juve secondo Sky

Novità importantissime da Sky Sport direttamente da Milanello. Focus sui tre infortunati del Milan. Chi recupera per la Juventus? Lo rivela l’inviato

Il Milan è reduce dalla bella, rocambolesca ma meritata vittoria contro il Genoa a Marassi. Tre punti per andare alla sosta con tranquillità e spensieratezza, seppur con la consapevolezza che al rientro ci sarà la Juventus da affrontare e mancheranno sia Theo Hernandez che Mike Maignan per squalifica. Due assenze pesanti indubbiamente, ma il Diavolo non deve abbattersi, e dare tutto per mantenersi in vetta alla classifica. Dopo le fatiche di Genova è arrivata per fortuna la lunga sosta a dare tregua alla squadra. Ben tredici rossoneri, però, hanno raggiunto le rispettive Nazionali per disputare gli impegni in programma, mentre i restanti sono rimasti a Milano. Pioli ha concesso ben quattro giorni di riposo a quel che è rimasto della squadra, per oggi ritornare a lavorare a Milanello. Il focus è già sulla Juventus, sfida in programma il 22 ottobre a San Siro. Se è vero che mancheranno Theo e Maignan, allo stesso tempo potranno esserci dei rientri importanti.

Sappiamo bene che il Milan è rimasto orfano di importanti giocatori causa infortunio. Ai box sono rimasti Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek. Al momento e in vista della Juventus, la coperta è corta soprattutto a centrocampo, considerando il longevo infortunio anche di Ismael Bennacer. Serve che Pioli recuperi presto gli infortunati per affrontare al meglio le prossime sfide. Da Sky Sport, è Manuele Baiocchini a fornire le ultime cruciali novità sugli indisponibili. In vista della sfida casalinga ai bianconeri, ci sono delle buone notizie.

Verso Milan-Juventus, un recupero è certo

Il Milan oggi ha ripreso gli allenamenti a Milanello a ranghi ridotti: in 14 infatti sono andati via per le Nazionali. I tre infortunati, cioè Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek, hanno svolto un lavoro di riatletizzazione. Nessuno di loro tre farà nuovi esami, quindi è solo questione di tempo per il loro rientro. Ce n’è solo uno, al momento, che sembra certo per Milan-Juve.

Secondo Sky Sport, per la Juventus recupererà sicuramente Pierre Kalulu. L’ex Lione è già a buon punto e, a meno di colpi di scena, sarà a disposizione di Pioli per il big match. Quanto ai due centrocampisti, Krunic e Loftus-Cheek, c’è ancora incertezza. Le probabilità che riescano a recuperare ci sono, ma non è detto che siano subito arruolabili per la sfida alla Vecchia Signora. Sicuramente, faranno il tutto per tutto per rientrare in tempo. La sosta, d’altronde, sta dando modo e tempo di lavorare con prudenza e non forzare la ripresa. Se dovessero farcela a rientrare tutti e tre in tempo per la Juventus sarebbe una gran cosa.