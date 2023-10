L’ultima trovata di De Laurentiis: niente Conte, aiuterà lui Garcia

Incredibile e pazza idea di Aurelio De Laurentiis per risolvere la crisi del suo Napoli: niente Conte, ecco cosa ha deciso di fare

Caos in casa Napoli. Il club campione d’Italia in carica non riesce ad ingranare dopo l’addio di Luciano Spalletti, che ha deciso di lasciare l’incarico e accettare successivamente quello di commissario tecnico della Nazionale azzurra. 14 punti conquistati in 8 giornate, un ruolino di marcia non così sconfortante, ma decisamente sotto tono rispetto a quello della stagione 2022-2023.

La sconfitta interna con la Fiorentina ha creato una vera e propria crepa nei rapporti interni, soprattutto con l’allenatore francese Rudi Garcia. Scelto personalmente dal presidente Aurelio De Laurentiis, l’ex Roma e Lille sta trovando difficoltà impensabili, nonostante la forza e la compattezza del gruppo Scudetto.

Per questo motivo nelle scorse ore si è vociferato fortemente di un esonero per Garcia, a sole 8 giornate dall’avvio del campionato. De Laurentiis ha pensato di cambiare in corsa il più velocemente possibile, così da non vedere la stagione buttata al vento così presto.

Pazza idea in casa Napoli: il presidente farà da allenatore?

L’ultima idea di De Laurentiis ha però del folle quanto dell’incredibile. Lo scrive oggi La Repubblica, secondo cui il patron azzurro, noto produttore e distributore cinematografico, avrebbe deciso di scendere in campo in tutti i sensi.

Pare che l’imprenditore napoletano abbia deciso di affiancare Rudi Garcia a Castel Volturno, come fosse una sorta di secondo allenatore per la squadra. Piuttosto che cambiare guida tecnica, De Laurentiis la vorrebbe così rafforzare con la sua insolita presenza sul campo, dando una mano all’allenatore francese nonostante non sia proprio il suo mestiere.

De Laurentiis avrebbe contattato personalmente i senatori della rosa del Napoli e fornito questa prospettiva, che sarebbe così stata accolta positivamente dai calciatori. La presenza di “Dela” può scuotere un gruppo improvvisamente bloccato emotivamente e senza lo spirito vincente dimostrato solo pochi mesi fa sotto la guida di Spalletti.

Niente da fare invece per Antonio Conte: l’allenatore italiano, contattato dal Napoli per subentrare in corsa a Garcia, avrebbe dato disposizioni ben precise, ma definite totalmente impossibili da accontentare per De Laurentiis. L’ex tecnico di Inter e Juventus avrebbe chiesto campo libero e voce in capitolo in ambito calciomercato. Mentre si sa che a Napoli, da diversi anni, il produttore della Filmauro ha una rilevanza centrale e fondamentale su ogni decisione societaria.