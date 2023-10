Milan, addio a giugno: la scelta è presa

Sono cinque i calciatori con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco la situazione: chi può restare e chi può andar via dal Milan

Il Milan guarda al futuro con estremo ottimismo. L’estate ha portato tanti ottimi calciatori, che stanno facendo davvero bene. I frutti si stanno così già vedendo, con il Diavolo che ha conquistato sette vittorie nelle prime otto partite.

I rossoneri, a parte il ko contro l‘Inter, hanno sempre portato a casa i tre punti. Un ruolino di marcia che ha permesso al Milan di conquistare il primo posto.

Il Diavolo sta così vivendo una pausa per le nazionali tranquilla, non ci sono più rinnovi in bilico che hanno animato le soste della passata stagione. C’era sempre Rafa Leao al centro di tutto. A giugno il portoghese è stato blindato e al momento non ci sono situazione particolarmente critiche. Theo Hernandez e Mike Maignan hanno contratti in scadenza nel 2026 e ben presto si capirà quali saranno le intenzione dei rossoneri, ma ancora c’è un po’ di tempo. Sono cinque, invece, i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Milan, futuro Giroud e Kjaer: la situazione

Tra questi c’è Olivier Giroud, che è certamente quello con maggiori possibilità di prolungamento. Se ne riparlerà in Primavera, ma il francese nonostante i 37 anni sta dimostrando di essere fondamentale fuori e dentro al campo. Servirà trattare, ma la volontà delle parti appare chiara.

Situazione diversa quella relativa a Simon Kjaer. Il danese ha perso il posto da titolare, ormai da tempo, ma in questo inizio di stagione si è dimostrato integro fisicamente. L’ex Palermo ha voglia di continuare a giocare in rossonero, ma servirà convincere il Diavolo, che nel frattempo si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo centrale. Non è da escludere, però, che il 34 anni danese alla fine resti per completare la rosa, con un ruolo da comprimario.

Chi andrà via dal Milan certamente è invece, Mattia Caldara, che a giugno vedrà scadere il suo contratto. Le strade, dopo anni di prestiti, si separeranno definitivamente. Probabile che accade anche con il 40enne Antonio Mirante, che sta ricoprendo il ruolo di terzo portiere.

C’è, infine, Luka Jovic, che teoricamente può cambiare le sorti del mercato. Il 25enne serbo è chiamato a riscattarsi dopo anni complicati. Se dovesse riuscire a tornare quello ammirato a Francoforte, un nuovo accordo con il Milan sarebbe davvero possibile. In questo caso, Moncada e Furlani potrebbero rivedere i piani per l’attacco. Ma è un’ipotesi al momento complicata e difficile.