Quando rientra Bennacer, gli aggiornamenti: c’è una buona notizia

Novità importante su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan dovrebbe tornare a breve, arrivano conferme decisive.

Il Milan ha giocato tutta questa prima fase di stagione, da metà agosto fino a metà ottobre, senza un calciatore che nelle ultime stagioni ha avuto un ruolo a dir poco centrale. Ovvero un centrocampista di qualità e quantità che è ancora oggi considerato fondamentale.

Parliamo di Ismael Bennacer, il regista algerino classe ’97 che milita nel Milan dalla stagione 2019-2020 e che attualmente è fermo ai box. Infortunio alla cartilagine del ginocchio, per la quale si è dovuto persino operare al termine dello scorso campionato. Un’assenza prolungata che però sembra pian piano ridursi nei tempi.

Bennacer sarà un acquisto per la seconda parte di stagione, almeno secondo le previsioni di tutti. Ma non è da escludere che i tempi possano essere più brevi del previsto. Il numero 4 algerino infatti dovrebbe tornare a breve in casa Milan, secondo le ultime news che lo riguardano. Ottime notizie che dunque fanno ben sperare.

Da lunedì Bennacer torna a Milanello, le ultime

La notizia è la seguente: da lunedì prossimo 16 ottobre Ismael Bennacer tornerà in pianta stabile a Milanello. Via dunque all’ultima fase di recupero fisico ed atletico dopo la lunga riabilitazione post-intervento al ginocchio. Il numero 4 rossonero sarà ben accolto presso il centro sportivo di Carnago, dove comincerà a lavorare seriamente.

Un passaggio fondamentale, come raccolto da Sky Sport, che avvicina Bennacer al rientro in campo. Anche se ci sarà da attendere ancora qualche mese per questo: secondo le previsioni dei medici e dello staff rossonero, l’algerino potrà tornare abile ed arruolabile per l’inizio del 2024. Ma sarà fondamentale recuperare tono muscolare e forma atletica nei prossimi due mesi.

La beffa per il Milan sarebbe però una convocazione da parte dell’Algeria per Bennacer, per portarlo a giocare la Coppa d’Africa 2024 che si svolgerà da gennaio a febbraio in Costa d’Avorio. In quel caso il rientro in campo con la maglia del Milan del centrocampista slitterebbe ulteriormente, ma tale chiamata non è affatto scontata e dipenderà sia dalla volontà del giocatore sia dalle sue reali condizioni.

L’ultima gara ufficiale giocata da Bennacer risale al 10 maggio, derby di andata di Champions League contro l’Inter. Il calciatore classe ’97 si infortunò in quell’occasione, operandosi immediatamente. Ma il cammino dopo la lesione dei legamenti cartilaginei del ginocchio è molto arduo.