Ronaldinho: “Al Milan anni indimenticabili, tutti volevano giocarci”

Ronaldinho ha raccontato la sua esperienza con la maglia rossonera: il brasiliano ha bei ricordi di quegli anni.

Le stagioni migliori le ha disputate a Barcellona, ma anche i tifosi del Milan hanno avuto l’occasione di godersi da vicino le giocate di Ronaldinho. Tra il 2008 e il 2010 un totale di 26 gol e 29 assist in 95 presenze.

Il brasiliano ha regalato tante giocate spettacolari anche durante l’avventura in Italia. Al primo derby contro l’Inter si presentò con un gol decisivo di testa su assist di Ricardo Kakà. Contro la Juventus fece due doppiette nella stagione 2009/2010. Si è concesso anche una tripletta a San Siro contro il Siena, realizzando la terza rete con un fantastico tiro da fuori area e pallone all’incrocio. L’epilogo non è stato dei migliori, visto che non legò con Massimiliano Allegri e a gennaio 2011 tornò in Brasile nel Flamengo.

Ronaldinho e gli anni al Milan

Ospite al Festival dello Sport a Trento, Ronaldinho è stato interpellato sulla sua esperienza a Milano: “Il trasferimento al Milan è stato quasi naturale, essendo una delle squadre più forti del mondo. È un sogno per tutti giocare con quella maglia. Sono stati due anni e mezzo indimenticabili: l’affetto dei tifosi, la gioia, il gol nel derby… Tutti me ne parlano ancora. Ricordo ogni singolo momento. Giocatori top come Maldini, Nesta, Ibrahimovic, Pirlo, Pato, Seedorf, Gattuso, Beckham… Una squadra meravigliosa”.

L’ex fantasista ha elogiato Carlo Ancelotti, che fu il suo allenatore nelle prime due stagioni in rossonero: “Un grandissimo allenatore, uno dei migliori della storia. È stato un piacere lavorare con lui“.

Ronaldinho ha parlato anche del presente del Diavolo: “Sono felice di vedere il Milan tornato in alto. Quanto la gente guarda il Milan, si aspetta sempre bel gioco“.

Il Pallone d’Oro 2005 ha sempre parlato molto bene della sua ex squadra. Anche se è il Barcellona quella a cui è rimasto più legato, anche il Milan gli ha lasciato dei bei ricordi. Certamente ha un po’ il rimpianto di non aver finito la stagione 2010/2011, conclusa con la vittoria dello Scudetto da parte dei ragazzi di Allegri. Al suo posto nel mercato di gennaio arrivò Antonio Cassano, che ruppe con la Sampdoria e firmò per il club milanese.