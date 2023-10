Ultim’ora scommesse, Tonali e Zaniolo lasciano Coverciano: la situazione

I due calciatori italiani sono al momento a Coverciano impegnati a chiarire i fatti riguardanti le accuse nei loro confronti

Nel pomeriggio di oggi ha fatto tanto rumore la notizia della rivelazione da parte di Fabrizio Corona, secondo cui l’ex Milan Sandro Tonali e l’ex Roma Nicolò Zaniolo scommetterebbero su degli eventi sportivi.

Il giornalista ha fatto trapelare la notizia attraverso la sua ultima redazione web appena fondata, ovvero Dillinger News. Sono stati fatti i nomi dei due calciatori della Nazionale italiana, a poche ore dalla questione identica che aveva invece visto protagonista il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli. Corona si è dunque recato in questura per testimoniare in quanto persona informata sui fatti.

La notizia ha chiaramente fatto subito il giro del web e al momento è la questione che fa più discutere i giornali sportivi italiani. Si tratta di un vero e proprio fulmine a cielo aperto perché i due calciatori, che hanno da poco lasciato la Serie A, sono al momento nel ritiro dell’Italia a Coverciano, in questo convocati dal nuovo ct Luciano Spalletti. Chiaramente adesso c’è chi si è mosso per verificare l’attendibilità dei fatti.

I due calciatori hanno abbandonato il ritiro

Il tutto si è mosso nel giro di poche ore e Rai Sport ha dato un aggiornamento importante in merito alla vicenda, con i calciatori che si sono trovati subito direttamente coinvolti dopo l’accusa di Fabrizio Corona.

Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista Rai impegnato a seguire la Nazionale, Alessandro Antinelli, i due giocatori sono proprio ora a colloquio con le forze dell’Ordine all’interno di Coverciano, accompagnati dal capo delegazione, Gianluigi Buffon, per chiarire i fatti. Il giornalista ha poi twettato nuovamente spiegando che entrambi hanno lasciato Coverciano e abbandonato dunque il ritiro degli azzurri.

E’ arrivato anche il comunicato della FIGC che specifica che la Federazione ha deciso di consentire ai due giocatori il rientro nei rispettivi club, anche a tutela degli stessi, ritenendo che i calciatori non siano nelle condizioni per affrontare i prossimi impegni.