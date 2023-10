Allegri nei guai: titolare infortunato, Milan-Juve a rischio

La Juventus rischia di dover affrontare il Milan nel big match di domenica 22 ottobre senza un titolarissimo assoluto in difesa.

Il campionato di Serie A in questo momento è fermo per la seconda sosta stagionale per le Nazionali. Si riprenderà tra più di una settimana, quando andrà in scena la nona giornata di campionato. La quale porterà in dote un big match attesissimo: Milan-Juventus nel posticipo di domenica 22 ottobre.

Il Milan affronterà questa sfida da sempre molto ambita con due defezioni importanti. I francesi Mike Maignan e Theo Hernandez salteranno la Juve, entrambi per squalifica. Doppia assenza pesante per la difesa di Stefano Pioli, che punterà sul secondo portiere Marco Sportiello e presumibilmente sul veterano Alessandro Florenzi per rimpiazzarli.

Ma anche la Juventus rischia di dover fare a meno di un tassello molto importante in difesa. Infatti nelle ultimissime ore arriva la notizia di un infortunio in nazionale per uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri. Il quale ha subito lasciato il ritiro per tornare anzitempo a Torino.

Danilo, problema muscolare alla gamba sinistra: in dubbio per Milan-Juve

Il difensore tuttofare brasiliano Danilo si è infortunato la notte scorsa. Il calciatore ex Porto era in campo con la maglia del suo Brasile, per il match di qualificazione mondiale contro il Venezuela. Schierato titolare come terzino destro dal c.t. Fernando Diniz, il bianconero ha dovuto dare forfait a fine primo tempo.

Al 44′ del primo tempo, Danilo si è fermato per un fastidio muscolare alla gamba sinistra. Lo juventino ha subito chiesto il cambio ed è stato così rimpiazzato dal debuttante Yan Couto del Girona.

“Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay”. Così Danilo stesso ha commentato lo stop fisico che gli è occorso la scorsa notte nel match Brasile-Venezuela, per la cronaca terminato sul punteggio di 1-1. Ovvio come il difensore bianconero sia ora pesantemente a rischio per Milan-Juventus di domenica 22 ottobre.

Danilo è già tornato in direzione Torino, lasciando così il ritiro del Brasile e pronto ad effettuare al J-Medical i controlli strumentali per valutare l’entità del problema. Nei prossimi giorni si saprà se il brasiliano avrà subito una lesione muscolare e se dunque potrà recuperare o meno in tempo per il match di San Siro. Allegri non potrà contare neanche sul connazionale Alex Sandro, fermo fino a novembre per un infortunio al bicipite femorale.