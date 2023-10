Calciomercato Milan, nuove conferme: “C’era un’offerta”

Spunta un’interessante indiscrezione su uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan: ecco il retroscena di mercato

È stato uno dei grandi protagonisti della scorsa sessione invernale di scambi, quella del gennaio 2023. La sua rottura con l’ambiente giallorosso, in particolare con José Mourinho, lo ha fatto diventare – anzi, ad esser precisi tornare ad essere – un uomo-mercato.

Già perché il nome di Nicolò Zaniolo ha riempito le pagine dei quotidiani sportivi e dei siti web specializzati in trattative di mercato da sempre. Accreditato di un passaggio alla Juve, che lo aveva seguito con insistenza durante l’estate del 2022, il prodotto delle Giovanili dell’Inter alla fine era rimasto a Roma, sulla scia del suo status di eroe per esser stato il match-winner di Tirana, nella finale di Conference League vinta dai giallorossi nel maggio precedente.

Per la verità il bizzoso talento azzurro era stato adocchiato anche dal Milan, che tuttavia non si era fatto avanto con alcuna proposta concreta. Ben diversa la situazione sul finire della finestra di mercato di gennai, quando Zaniolo stesso ha chiesto di andar via dalla Capitale. La storia è nota: è arrivato il trasferimento al Galatasaray di Mauro Icardi. Ma la storia avrebbe potuto avere un finale molto differente.

Milan-Zaniolo, arrivano conferme: il retroscena

Inizialmente il club di Trigoria chiedeva 35 milioni per il su giocatore. Una cifra che il Milan, sempre più vigile sulla situazione, non era disposto a spendere. Nonostante l’interesse rossonero si fosse fatto via via più concreto, il Dg della Roma Tiago Pinto non si è smosso di un centimetro. Soprattutto per la comprensibile riluttanza a cedere il suo giocatore ad una diretta rivale della Serie A.

Si è arrivati così al 31 gennaio, deadline del mercato invernale nei Top 5 campionati d’Europa, col numero 22 della Roma ancora vestito di giallorosso. E giallorosso è rimasto anche dopo l’8 febbraio, data in cui, approfittando del prolungamento della finestra di scambi in Turchia, Zaniolo è passato al Galatasaray per 15 milioni. Una sorta di beffa per la Roma, ma anche per lo stesso Milan.

“Essendo un giocatore di valore, sono state ricevute diverse offerte per il suo cartellino, tra cui una anche dall’Italia ritenuta non all’altezza“, ha rivelato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’intermediario e agente di mercato George Gardi “Il giocatore e il Galatasaray deciso insieme la migliore soluzione – il passaggio in prestito avvenuto la scorsa estate all’Aston Villa, con obbligo di riscatto per il club inglese, ndr – che rischia di essere la più grande vendita di tutta la storia del calcio turco”, ha concluso Gardi.

E pensare che, a 15 miloni, forse Zaniolo avrebbe potuto rappresentare uno dei più grandi affari della storia recente del Milan.