Infortunio in nazionale: un big a rischio per Napoli-Milan?

Un problema fisico potrebbe far saltare qualche partita a un giocatore importante: dubbi anche per Napoli-Milan?

La pausa nazionali è spesso in incubo per i club, che temono soprattutto gli infortuni dei propri calciatori. E ce n’è sicuramente uno della Serie A che in questi minuti è un po’ preoccupato.

Ci riferiamo al Napoli, dato che Victor Osimhen è uscito per un problema fisico al 58′ di Arabia Saudita-Napoli. Dopo un contrasto con un avversario, l’attaccante ha iniziato a camminare verso la panchina e successivamente si è accasciato a terra. È uscito dal campo sulle sue gambe e potrebbe non essere qualcosa di preoccupante. Adesso si attende di capire l’entità dell’infortunio.

Osimhen, condizioni da stabilire: il Napoli attende notizie

Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più. Il Napoli, che ha iniziato la stagione con tante difficoltà nel fare risultati, incrocia le dita e auspica di ricevere notizie incoraggianti dal ritiro della Nigeria. Dopo la sosta nazionali, la squadra di Rudi Garcia ha in calendario le partite contro Hellas Verona, Union Berlino e Milan.

Domenica 29 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona è in programma uno dei big match della decima giornata (l’altro è Inter-Roma). A breve sapremo se esiste la possibilità che Osimhen debba rinunciarvi. Sarebbe una tegola pesante per Garcia, che conta molto su di lui per risalire la classifica e andare avanti anche in Champions League.

Il 24enne nigeriano ha totalizzato 6 gol e 1 assist nelle 10 presenze stagionali. È fondamentale per il Napoli, lo si è visto soprattutto nell’annata trionfale che ha portato gli azzurri a vincere lo Scudetto. In caso di sua assenza, probabilmente Garcia impiegherebbe Giovanni Simeone al centro dell’attacco.

Comunque, la sensazione è che l’infortunio di Osimhen non sia qualcosa di grave. Domani verranno effettuati alcuni esami che forniranno un quadro chiaro delle condizioni fisiche del centravanti. L’uscita dal campo potrebbe essere stata anche in via precauzionale.

L’attaccante nigeriano nella scorsa stagione ha saltato tre delle quattro sfide contro il Milan: le due di campionato più l’andata dei quarti di finale di Champions League. Vedremo se sarà nuovamente sfortunato e dovrà dare forfait un’altra volta per infortunio contro i rossoneri.