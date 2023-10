Leao, offerta folle in arrivo: difficile dire no

Il fuoriclasse rossonero, sebbene legato al Milan da un milionario contratto fino al 2028, resta nell’orbita dei grandi club

Dopo che, durante tutta la scorsa stagione, il suo nome era stato costantemente accostato ai grandi club d’Europa per un trasferimento oltre i 100 milioni di euro, Rafael Leao è rimasto a Milano, rinnovando fino al 2028 in quello che è stato in sostanza l’ultimo atto di Paolo Maldini da Direttore dell’Area tecnica del club rossonero.

Scacciati i fantasmi di una perdita tecnica che sarebbe stata difficilmente sostituibile, e anche allontanato il pericolo di un possibile addio a zero, il portoghese è stato investito di nuove responsabilità. E di rinnovata importanza. “20 gol e 20esimo scudetto“: questi gli obiettivi dichiarati da Leao all’alba della nuova stagione.

Finora l’ex Lille sta mantenendo le attese, essendo stato coinvolto i 7 reti del Milan in campionato, con 4 gol e 3 assist al bacio. L’undici di Pioli è già primo in classifica, quindi siamo in piena media con la realizzazione del duplice intento.

Proprio le sfavillanti prestazioni del numero 10 del Diavolo non sono però passate inosservate agli occhi di almeno due top club europei. Soprattutto uno, capitanato in panchina da ina vecchia gloria del mondo rossonero, è famoso per arrivare sempre, prima o poi, ai randi obiettivi di mercato prefissati. Lo stesso Kylian Mbappé, sfumato in prima battuta, probabilmente arriverà a zero nel prossimo luglio.

Rafael Leao, irrompe il Real Madrid: offerta folle

Stiamo ovviamente parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti e del presidetissimo Florentino Perez. Famoso, fin dal suo primo mandato, per i suoi colpi ‘galattici’. E da fantascienza sarebbe anche l’acquisto di Rafael Leao per il quale, assicura la testata ‘Todfichajes.com’, la Casa Blanca sarebbe disposta a mettere sul piatto qualcosa come 150 milioni. Fresco di spesa folle per Jude Bellingham – il fenomeno inglese è arrivato a Madrid per 103 milioni – Florentino ha deciso di mettere nuovamente mani al portafogli.

Se arrivasse davvero una tale offerta, sarebbe veramente difficile dire di no. Il Real intende battere da subito la concorrenza del Liverpool di Klopp, altro club innamorato di Leao, con una proposta difficilmente pareggiabile. Curiosamente i Reds erano stati i rivali delle Merengues anche nella corsa all’inglese ex Dortmund. E abbiamo appena ricordato come è finita.

Il Milan, per ora, resta sulle sue. In attesa di verificare la veridicità di queste intenzioni. Una gatta da pelare non da poco per Giorgio Furlani, che su Leao sta costruendo un Milan sempre più competitivo. Tanto in Italia quanto in Europa.