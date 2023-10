Maignan, errore in Olanda-Francia: sorpreso sul gol subito (VIDEO)

Maignan non impeccabile nella partita di stasera: il portiere del Milan ha commesso un errore in occasione del gol avversario.

C’è la sosta nazionali e in Europa si giocano le partite valide per la qualificazioni al prossimo Europeo. Stasera ad Amsterdam si giocava il big match tra Olanda e Francia, inserite nel gruppo B.

Ad avere la meglio è stata la Francia, che si è imposta con il risultato finale di 2-1 e si è così qualificata matematicamente a Euro 2024. Doppietta di Kylian Mbappé, che ha portato in vantaggio la squadra di Didier Deschamps al 7′ e ha poi raddoppiato al 53′. All’83 gli Oranje hanno riaperto la partita grazie a un gol realizzato da Quilindschy Hartman, che ha ridato coraggio ai suoi ma che non ha poi portato al pareggio.

La rete dell’Olanda è stata favorita da un non perfetto Mike Maignan, che si è fatto beffare sul suo palo. Probabilmente ha scommesso sul fatto che il giocatore del Feyenoord non avrebbe calciato, ma servito un assist per un compagno, e non ha coperto al meglio la sua porta. Uno dei pochi errori che abbiamo visto compiere in questi anni al portiere del Milan, il quale certamente vorrà riscattarsi nelle prossime partite.