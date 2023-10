Milan alla francese: doppia firma in arrivo

Il Milan pronto ad arrivare all’accordo totale con i due calciatori francesi. Sempre più di colore ‘Bleu’ la rosa allenata da Pioli.

La tradizione di calciatori francesi con la maglia del Milan è abbastanza storica e importante, ma mai come negli ultimi tempi. Infatti ad oggi la rosa di Stefano Pioli può contare su un alto tasso di ‘francesismo’ nella propria squadra.

In passato non sono mancati comunque i fuoriclasse arrivati da oltralpe: da Jean-Pierre Papin a Marcel Desailly, passando per i vari Ba, Dugarry, Flamini o Mexes.

Oggi sono ben cinque i francesi del Milan, nella stagione 2023-2024. Un buon numero che viene consolidato dalla presenza del talent scout monegasco Geoffrey Moncada. Il quale conosce molto bene la Ligue 1 e dunque non disdegna colpi in arrivo da questo campionato. Basti pensare ai giovani Kalulu e Adli pescati proprio in questo ambito.

Maignan e Giroud, primi dialoghi per i due rinnovi

Il binomio Milan-Francia funziona eccome. Per questo motivo il club rossonero, come scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, intende blindare due di questi calciatori transalpini. Se Theo Hernandez si è già legato a lungo termine lo scorso anno, ora tocca ad altri due leader dello spogliatoio.

Il primo è Mike Maignan, portiere di grande spessore e uomo centrale nel progetto tecnico di Pioli. Il numero 16 ex Lille ha il contratto in scadenza nel 2026, ma nonostante ciò il Milan vuole rivedere gli accordi. Il motivo? Le tentazioni dei club internazionali, soprattutto in Premier League e nel ricco campionato saudita.

Maignan percepisce oggi 2,8 milioni di euro, non proprio tra gli stipendi più ricchi della rosa. Il Milan intende corrispondergli un contratto più attraente ed oneroso così da evitare che il portiere parigino possa cambiare aria, tentato dalle proposte estere. Primi dialoghi già in corso da qualche settimana, a breve Magic Mike si siederà al tavolo delle trattative.

Anche il “portiere d’emergenza” del Milan andrà blindato. Olivier Giroud, numero 9 di grande esperienza, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il 37enne si sente a casa a Milanello, la prodezza tra i pali di Genova lo ha consacrato tra i miti assoluti di questo club.

Ogni decisione finale sul rinnovo annuale di Giroud (fino al 2025) verrà però presa verso fine stagione. Prima il francese vuole restare concentrato sul campo e valutare come si sente a livello atletico e se avrà o meno margini per continuare in Serie A.