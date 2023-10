Milan, arriva il difensore: si chiude a 6 milioni

Il Milan è pronto a mettere le mani sul vice Theo Hernandez. Contatti per provare a prendere il giocatore già durante la sessione invernale del calciomercato

Theo Hernandez sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Juventus per squalifica. Il cartellino giallo, rimediato contro il Genoa, è costato caro al terzino mancino francese, che non potrà giocare il big match di San Siro, in programma domenica 22 ottobre.

Stefano Pioli dovrà così adattare un destro sulla fascia sinistra, con Alessandro Florenzi, candidato numero uno a prendere il posto di Theo Hernandez. Il Diavolo ha ceduto, nelle ultimissime ore di mercato, Ballo-Touré, senza così sostituirlo.

A gennaio, il Milan è dunque intenzionato a correre ai ripari, acquistando un terzino mancino. Il nome caldo è sempre lo stesso, quello di Juan Miranda. Lo spagnolo classe 2000 rappresenta un’opportunità di mercato visto il contratto in scadenza nel 2024, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo potrebbe anticipare il suo arrivo già durante il mercato di gennaio, qualora il Real Betis, proprietario del suo cartellino, decidesse di cederlo per una cifra sui 5-6 milioni di euro.

Se non dovesse arrivare il via libera, è molto probabile che Miranda rimandi il suo sbarco a Milano di qualche mese, varcando i cancelli di Milanello in estate.

Milan, Florenzi per il ruolo di vice Theo

Oggi l’alternativa a Theo Hernandez, come detto, è rappresentata da Alessandro Florenzi. Il terzino italiano è tornato in buona forma, dopo una stagione passata in infermeria.

Nell’anno dello Scudetto, l’ex Roma è stato protagonista della cavalcata rossonera, giocando spesso, con ottimi risultati sulla fascia mancina. Può farlo anche Davide Calabria, ma il capitano dovrebbe essere impiegato sulla destra. In vista di un possibile turnover sugli esterni – visti gli impegni ravvicinati contro Juve, Psg e Napoli – è fondamentale il recupero di Pierre Kalulu, pronto, ormai al rientro, che potrà dare una mano sulla destra.

Un’alternativa sulla fascia sinistra, in attesa di Miranda, è rappresentata infine dal giovane Bartesaghi. Il terzino, fresco di rinnovo, Ha già giocato qualche minuto in Serie A, nei successi contro il Verona, il Cagliari e il Genoa. Il 17enne, se davvero dovesse arrivare lo spagnolo, potrebbe trasferirsi in prestito, per maturare esperienza altrove.