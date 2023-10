Milan, firma il rinnovo dopo la sosta: ingaggio triplicato

Il Milan è pronto a rinnovare il contratto del suo giocatore, ritenuto estremamente importante da Stefano Pioli. Ingaggio triplicato! I dettagli

Il Milan, nelle vesti di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, continua imperterrito a sondare il mercato per rintracciare nuovi profili di qualità da regalare a Pioli nelle prossime sessioni di mercato. Allo stesso tempo, la dirigenza non smette di salvaguardare i pilastri della sua rosa attuale, e ciò vale a dire che c’è sempre grande attenzione ai rinnovi di contratto.

Attualmente, sono quattro i rossoneri su cui si sta lavorando in tal senso. Premesso che per i due calciatori in scadenza nel 2024, Olivier Giroud e Simon Kjaer, valutazioni più concrete verranno fatte solo a partire da gennaio prossimo, rimangono due le urgenze in casa Milan in ambito di prolungamenti contrattuali. Parliamo chiaramente di Mike Maignan e Rade Krunic, due perni del gruppo Milan. Se per il primo, il portierone francese, la trattativa sarà più lunga e tutt’altro che semplice, diversa è la situazione di Krunic.

Ricorderemo bene che il bosniaco è stato ad un passo dall’addio in estate, quando c’era il Fenerbahce a spingere forte per strapparlo al Diavolo. Pioli e la dirigenza hanno fatto di tutto per convincere il centrocampista a restare, dato che lui si era fatto ben attrarre dalla ricca proposta turca. Per Krunic, il Fene aveva messo sul piatto un ricco contratto superiore ai 3 milioni di euro, e un ruolo centrale in squadra, insieme al nuovo acquisto ex Serie A Edin Dzeko.

Tra l’altro connazionale di Rade. C’è voluta grande forza per trattenere Krunic in rosa, con Pioli che gli ha subito restituito la fiducia schierandolo sempre da titolare ad inizio stagione. Il bosniaco ha ripagato con prestazioni notevoli e di sacrifico. Purtroppo, è stato fermato da un rilevante infortunio muscolare, ma senza indugi dovrebbe tornare non appena terminata la sosta per le Nazionali. Il Milan e Pioli non vedono l’ora di riabbracciarlo, consapevoli del fatto che il reparto della metà campo è in emergenza con anche gli infortuni di Bennacer e Loftus-Cheek. Anche l’inglese, insieme a Krunic, è atteso dopo la sosta.

Una sosta che il Milan vuole sfruttare per portare a termine il grande obiettivo del rinnovo di contratto del centrocampista ex Empoli. Ormai non ci sono dubbi: Krunic prolungherà col Diavolo. I dettagli da Sportmediaset.

Milan, rinnovo da big per Krunic

Come riporta Sportmediaset nella sua edizione odierna, Rade Krunic sarà il prossimo della lista a rinnovare il suo contratto col Milan. La firma è semplicemente una formalità, dato che la volontà tra le parti è reciproca e l’accordo è stato già trovato. Secondo la fonte citata, il club rossonero è pronto a prolungare il contratto del bosniaco per altri 3 anni, sino al 2026 dunque.

Ma il fatto cruciale sta nell’adeguamento dell’ingaggio. Per Krunic è pronto un aumento sino a 3 milioni di euro, praticamente uno dei migliori ingaggi della rosa rossonera. Un contratto da big, diremmo! Attualmente, Rade ha uno stipendio stagionale di poco superiore al milione di euro. Si tratterebbe dunque di un triplicamento della somma. In questo modo, il Milan si avvicina di molto alla cifra che era stata proposta al calciatore dal Fenerbahce, simile ai 3,5 milioni di euro, e allontana le possibili minacce sul mercato.

Da oggetto sconosciuto e poco prestigioso, Krunic si è trasformato nel tempo in un fantastico e prezioso jolly della metà campo/trequarti. Ha un valore inestimabile per Stefano Pioli, che quest’anno lo ha adattato al meglio al ruolo di regista davanti la difesa. Qualunque squadra vorrebbe in rosa un elemento come Rade, e non a caso il Milan ha fatto di tutto per non perderlo. Adesso la ricompensa: pronto il rinnovo per il bosniaco. Dopo la sosta è attesa la firma e l’ufficialità.