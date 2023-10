Milan-Juventus, allarme nazionale: altro big lascia il ritiro

Lascia il ritiro della Nazionale. Il suo infortunio non gli permetterà di giocare le prossime partite. A rischio per Milan-Juventus di domenica 22 ottobre

E’ una pausa per le nazionali davvero movimentata quella stiamo vivendo questa volta. Il mondo del calcio è stato travolto dal ciclone scommesse: prima l’autodenuncia di Fagioli, poi gli atti di indagine che la Procura della Repubblica di Torino ha notificato a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Tutte le attenzioni sono davvero rivolte a questa vicenda e ai nomi di nuovi calciatori che verranno svelati nelle prossime ore. Pensare al campo è davvero complicato. I tifosi del Milan sono scossi dal coinvolgimento del centrocampista azzurro, oggi al Newcastle, ma c’è da pensare anche alla prossima partita di Serie A.

Non certo una partita qualunque: domenica 22 ottobre a San Siro arriva la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match che aprirà un trittico pazzesco. Dopo la sfida contro i bianconeri, infatti, i rossoneri saranno impegnati in Francia contro il Psg di Gianluigi Donnarumma e poi a Napoli, con Osimhen e compagni.

Le attenzioni, però, sono chiaramente alla partita contro la Juventus. Questi sono i giorni, in cui si incrociano le dita, con la speranza che dai vari ritiri delle nazionali non arrivino notizie negative. Il Milan, al momento, è stato ‘colpito’ solamente dall’infortunio di Okafor. Un problema sorto dopo un incidente stradale, ma che non gli impedirà di essere a disposizione per domenica prossima contro Locatelli e compagni.

Milan-Juventus, problemi per i bianconeri

I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, rischiano di perdere una pedina fondamentale, come Danilo. Ve ne abbiamo parlato in mattinata dello stop del brasiliano, fermatosi nel corso del match contro il Venezuela.

Un guaio al flessore della coscia destra, che lo farà rientrare a Torino. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Milan è a serio rischio. Danilo, però, non è l’unico ad aver fatto le valigie per rientrare a casa. Ha lasciato il ritiro di Coverciano, infatti, anche Federico Chiesa. Il suo problema non è risolvibile per le prossime sfide contro Malta e Inghilterra. A rischio la sua presenza contro Milan, ma lo staff bianconero punta a recuperarlo.

Ecco la nota della FIGC

“Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato.

Federico Chiesa invece farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley”.