Milan, lo vogliono tutti: dopo la Spagna, assalto dalla Premier

Il calciatore, diventato protagonista con la maglia del Milan, è finito nel mirino di diversi club. In caso di cessione il Diavolo farebbe una super plusvalenza

E’ diventato un titolare inamovibile del Milan, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale. Ora il giocatore classe 2001 è finito nel mirino di diversi club importanti.

Stiamo parlando di Malick Thiaw, che dopo una stagione d’apprendistato si è preso il posto al fianco di Fikayo Tomori. Il centrale tedesco, arrivato due estati fa, per una cifra vicina agli otto milioni di euro, dallo Schalke 04, ha scalato pian piano le gerarchie.

Ci ha messo del tempo per diventare un titolarissimo: quando è arrivato era la quinta scelta, dietro anche a Gabbia (oggi al Villarreal), ma ora è tutto cambiato. Nel finale della scorsa stagione ha iniziato a giocare dal primo minuto, e in questo momento Stefano Pioli non ci rinuncia praticamente mai.

A parte la prova contro l’Inter, in cui è andato davvero in difficoltà sia con Lautaro Martinez che con Thuram, le sue prestazioni di questo inizio 2023/2024 sono più che positive. Thiaw cresce di partita in partita al fianco di Fikayo Tomori, che sembra davvero essere il suo partner ideale. Non sarà certo un caso se nel derby l’inglese non ci fosse.

Thiaw, come detto, le ha giocate praticamente tutte, saltando solo la sfida contro la Lazio. Pioli, per l’occasione gli aveva concesso un turno di riposo, in vista della trasferta di Dortmund, superata poi a pieni voti. Non è un caso se la Germania, ormai, lo convoca stabilmente.

A soli 22 anni, dunque, Thiaw è tra i giovani difensori centrali più ammirati in Europa. D’altronde ha davvero tutto per diventare un top e i grandi club stanno iniziando ad accorgersene.

Milan, la Premier pensa a Thiaw

Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato al Real Madrid. L’interessa dalla Spagna è confermato anche da Sky Sport, che sottolinea però come un’offerta concreta per il tedesco potrebbe arrivare dalla Premier League.

Ad aver messo gli occhi su Thiaw è, infatti, il West Ham. E’ evidente, che se il Milan dovesse decide di cedere il suo centrale metterebbe a bilancio una plusvalenza importantissima, essendo stato acquisto per circa 8 milioni di euro. E’ estremamente difficile, però, che il Milan inizi a pensare ad un suo addio. E’ vero, comunque, che non esistono incedibili, ma dalle parti di via Aldo Rossi pensano che Thiaw possa crescere ancora tanto, così come il suo valore.