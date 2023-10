Aggiornato il ranking IFFHS: Inter al terzo posto, la posizione del Milan

Svelato il ranking mondiale per squadre di club promosso dall’istituto di statistica federale del calcio internazionale. Milan solo 26°.

IFFHS è un organismo legalmente riconosciuto dalla FIFA che si occupa delle statistiche e record (individuali e di squadre) riguardanti la storia del calcio, ovviamente in base a tutte le competizioni ufficiali o para-ufficiali. Una sorta di punto di riferimento per gli appassionati che aggiorna annualmente i propri dati.

Dunque ogni anno l’organismo suddetto pubblica una classifica riguardante tutti i club del mondo, un ranking che viene calcolato secondo determinati criteri. Gli analisti dell’IFFHS utilizzano un coefficiente nazionale basato sui risultati e sulla difficoltà della lega. Questi risultati sono ulteriormente moltiplicati per la proporzione che l’istituto assegna ai campionati e coppe nazionali citati. Idem per quanto riguarda i risultati nelle competizioni continentali (come la Champions League).

Nelle scorse ore l’istituto di statistiche ha deciso di aggiornare il ranking mondiale per club, così da prendere in esame gli ultimi mesi calcistici, analizzando i risultati negli ultimi campionato e nelle altre competizioni ufficiali.

Milan solo quinta tra le italiane secondo l’IFFHS

I club che concludono l’anno solare al primo posto della classifica mondiale per club sono premiati con un trofeo d’oro ed un certificato consegnato durante la cerimonia del World Football Gala. Dunque è qualcosa che conta in termini quanto meno di prestigio.

Secondo l’aggiornamento di tale ranking per squadre, in testa per il 2023 si trova il Manchester City, che con 304 punti è la società calcistica migliore al mondo, almeno secondo i vari parametri analizzati dall’istituto. Seguono il Real Madrid e l’Inter, prima ovviamente delle italiane, premiata soprattutto per la finale di Champions League giocata lo scorso giugno ed il cammino nella competizione.

Il Milan è al 26° posto. I rossoneri pagano un calo rispetto all’anno precedente dal punto di vista dei risultati e delle vittorie, ma anche la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana. Nonostante il percorso fino alla semifinale di Champions League 2022-2023, la squadra di Pioli è solo la quinta delle italiane, alle spalle di Fiorentina (nona), Napoli (decimo), Juventus (diciottesima) e Roma (diciannovesima).

Sono precisamente 181 i punti annuali calcolati in favore del Milan, tra gare disputate, risultati e piazzamenti in campionato e percorso in Europa. Va detto che quella rossonera è stata già giudicata per ben due volte (nel 1995 e nel 2003) la squadra migliore al mondo secondo i soliti parametri di analisi di IFFHS.