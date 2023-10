Corona, nuovi nomi e prove in diretta TV: “Dirò tutto martedì sera”

Fabrizio Corona ha deciso di non parlare più del caso scommesse nel calcio da lui stesso scovato e di rimandare tutto a martedì sera.

Un vero e proprio vaso di Pandora quello scoperchiato in questi ultimi giorni da Fabrizio Corona. Il giornalista scandalistico più noto d’Italia ha deciso di svelare i nomi di diversi calciatori (e non solo) legati ad un giro di scommesse clandestine.

Il noto personaggio, molto controverso anche per il suo passato personale, ha fatto già dei nomi illustri, citando Niccolò Fagioli come primo nome di un giro di scommesse totalmente illegali. Ma anche l’ex milanista Sandro Tonali ed i romanisti Zaniolo (oggi all’Aston Villa) e Zalewski.

Un terremoto nel mondo del calcio italiano, che ha sconquassato anche l’ambiente della Nazionale. Infatti sia Tonali che Zaniolo sono stati allontanati dal ritiro per motivi precauzionali. Un nuovo polverone che rischia di mettere in crisi un mondo intero, come successo nel decennio scorso.

Corona sarà ospite di Nunzia De Girolamo su Rai 3 dopo Inghilterra-Italia

Per oggi era previsto un altro nome svelato da Fabrizio Corona, tramite la sua nuova redazione Dillinger News, coinvolto nel giro di scommesse clandestine. Ma il giornalista ha deciso di fare un passo indietro, o meglio di rimandare altre rivelazioni.

Su Instagram Corona ha fatto sapere di non voler più pubblicare informazioni e scoop sul caso scommesse nel calcio italiano, fino alla giornata di martedì 17 ottobre. Dopo la partita Inghilterra-Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, il cronista catanese andrà in televisione per mettere tutto in chiaro.

Corona sarà ospite di Nunzia De Girolamo nel programma di martedì in seconda serata su Rai 3, ovvero Avanti Popolo. In questa occasione dovrebbe svelare nuovi nomi, informazioni e fornire persino le prove riguardo le sue scottanti rivelazioni che stanno mettendo in crisi ed in ansia il calcio nostrano.

“Il sito Dillinger News non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera, dopo la partita della Nazionale. Quando sarò ospite della trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo dove presenterò tutte le prove sull’inchiesta del calcio scommesse. Sperando in una vittoria dell’Italia, vi diamo quindi appuntamento a martedì sera, dopo la partita, su Rai 3, a partite dalle 22:00″.

Inoltre Fabrizio Corona ha già fatto sapere di avere in elenco anche nomi di dirigenti e presidenti di calcio molto importanti. Nomi altisonanti che potrebbero rendere ancora più delicata la situazione.