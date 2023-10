Gol all’Inter e futuro al Milan: colpo da 20 milioni

Le ultime sull’attaccante del futuro: il Milan è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Ecco i nomi per il 2024

Un grande mercato senza il colpo finale. Il Milan si è reso protagonista di un’estate davvero calda, con diversi acquisti, che stanno dando i suoi frutti. Se i rossoneri sono al primo posto è anche merito dei nuovi arrivi che stanno facendo fin da subito la differenza.

Da Christian Pulisic a Tiijani Reijnders, passando per Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, il Diavolo ha cambiato pelle e si è preso il primo posto, dopo il pesantissimo ko contro l’Inter.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada guardano però al futuro. Non c’è tempo per fermarsi, la dirigenza è a lavoro per cercare nuovi rinforzi per rendere il Milan ancora più competitivo. Nel 2024 la priorità sarà l’acquisto di un centravanti, che possa fare la differenza. Un centravanti giovane, che abbia già maturato la giusta esperienza.

Ad agosto, il Milan ha provato a mettere le mani su Taremi. L’iraniano vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno ed è pronto a cambiare maglia. Il Diavolo, però, non è solo: anche l’Inter sta pensando all’attuale giocatore del Porto.

Milan, trio di nomi per l’attacco

Ma il Milan guarda oltre. Sono almeno tre i profili sul taccuino di Geoffrey Moncada per rafforzare il pacchetto offensivo. Il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Jonathan David.

Il canadese vedrà scadere il proprio contratto nel 2025, ma nonostante un accordo non lunghissimo, il Lille non appare intenzionato a fare sconti. Serviranno così sui 50 milioni di euro per prendere il giocatore dal club francese. Attenzione alla concorrenza di Premier League, ma il Diavolo guarda ad altri profili.

Così Tuttosport, in edicola stamani, rilancia il nome di Santiago Gimenez, che da quando è sbarcato in Olanda non ha smesso di segnare. In otto gare di Eredivisie, con la maglia del Feyenoord, sono dodici in gol segnati, in otto gare.

Ci sarebbe anche Joshua Zirkzee sul taccuino della dirigenza rossonera. L’olandese sta ricoprendo un ruolo da protagonista con la maglia del Bologna. Il classe 2001 ha giocato tutte le partite dal primo minuto, realizzando due gol, la rete del pareggio contro l’Inter e il centro nel 2 a 1 con il Cagliari. Zirkzee ha una valutazione di 20 milioni di euro. Una spesa che può essere ammortizzata grazie a Saelemaekers, che il Bologna potrebbe riscattare a 12 milioni.