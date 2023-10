Insidia tedesca per Camarda: la mossa del Milan per blindarlo

Il giovane attaccante Francesco Camarda è il talento più puro della Primavera Milan. Su di lui già sono forti gli interessi di una big.

Già qualche anno fa si è cominciato a parlare di questo attaccante capace di sorprendere tutti a suon di gol. Reti a raffica, in ogni modo possibile ed immaginabile, nel contesto del calcio giovanile. Impossibile con numeri da 400 reti complessive non parlare di lui.

Francesco Camarda è senza dubbio il gioiello più brillante dell’attuale vivaio del Milan. Classe 2008, un bomber nato che segna in ogni contesto e che ora sta giocando già sotto età con la maglia della Primavera. Inoltre anche nelle nazionali giovanili il piccolo bomber milanese sta trovando le proprie grosse soddisfazioni.

Il Milan può vantare dunque un goleador di primissimo pelo ma anche di assoluta qualità. L’importante è coccolarlo in casa senza sbandierarlo ai quattro venti, col rischio di bruciarlo. Ricordate l’esempio di Bojan Krkic? L’attaccante spagnolo, passato anche per il Milan, nella Masia del Barcellona segnò ben 648 reti. Poi si perse non appena tentò l’avventura nel calcio che conta.

Il Milan si tutela: così vuole blindare Camarda

Camarda dunque è un predestinato. Lo sanno bene anche all’estero, dove gli osservatori di un club europeo in particolare già ha messo gli occhi sulle sue qualità tecniche indiscusse. Parliamo del Borussia Dortmund, squadra molto attenta da sempre ai talenti giovanissimi internazionali.

Basti pensare che il Borussia, avversario di recente del Milan in Champions League, ha avuto l’onore e l’onere di lanciare nel calcio che conta da giovani i vari Haaland e Bellingham, mentre oggi della prima squadra già fanno parte i diciottenni Moukoko e Bynoe-Gittens.

Ogni tentativo di interesse concreto dalla Bundesliga per Camarda però verrà rispedito al mittente. Il Milan ha già un progetto a lungo termine pronto per il baby bomber ad oggi solo 15enne. L’intenzione è quella di fargli subito firmare a marzo (quando compirà 16 anni) il suo primo contratto da professionista. Inoltre non è da escludere che Stefano Pioli possa regalargli qualche convocazione in prima squadra già entro la fine della stagione.

Intanto ‘Ciccio’ Camarda si gode il suo primo exploit con la Primavera. 9 partite e 6 reti realizzate finora al classe 2008, che non smette di segnare e di stupire anche cambiando categoria. Gli osservatori del Borussia continuano a seguirlo, ma il Milan ha già scelto di puntare ciecamente su questo gioiello.