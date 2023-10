Malick Thiaw, offerta in arrivo: tentativo concreto dall’Inghilterra

Un ricco club britannico ha messo nel mirino il giovane difensore del Milan: possibile un assalto già nel mercato di gennaio

Valore di acquisto: poco più di 8 milioni e mezzo di euro. Attuale valore di mercato secondo le attendibili fonti di Transfermarkt: 30 milioni. Ma in realtà son molti di più. Vien da sé che, qualora il calciatore fosse venduto, la plusvalenza registrata a bilancio sarebbe coi fiocchi. Stiamo parlando dell’incredibile parabola di Malick Thiaw, uno dei migliori acquisti del precedente team dirigenziale, quello capitanato da Paolo Maldini, affiancato dal fido Massara.

Tenuto sostanzialmente in naftalina per l’intero girone d’andata dello scorso anno, il giovane difensore tedesco fu lanciato nella mischia da Pioli subito dopo il terribile mese di gennaio, quello in cui la difesa rossonera, fino a quel momento una delle migliori del torneo, era diventata un autentico colabrodo.

Impossibile dimenticare le scoppole subite dall’Inter nella Supercoppa Italiana, nonché le pesanti sconfitte contro la Lazio e la cinquina rimediata a San Siro dal Sassuolo. Giovatosi della necessità di Pioli di cambiare uomini nonché modulo, il classe 2001 ex Schalke 04 si è a poco a poco conquistato la fiducia dell’ambiente, fino a diventare oggi un titolare inamovibile al fianco di Tomori. Stimolando anche inevitabilmente l’interessse di alcuni club europei, che hanno fiutato un affare che forse, fino allo scorso marzo, sarebbe anche potuto essere economico.

Il West Ham fa sul serio per Thiaw: la situazione

Uno di questi è certamente il West Ham, una società che ha l’ambizione di entrare nel novero delle superpotenze del calcio britannico. Già trionfatore nella finale di Conference League dello scorso anno, quado sconfisse la Fiorentina nell’ultimo atto di Praga, il club londinese è stato finora protagomnista di un buon cammino in Premier, con 14 punti nelle prime 8 gare.

Gli Hammers vorrebbero rafforzare il loro reparto difensivo con l’ingaggio del calciatore tedesco, sul quale però il Milan farà presumbilmente muro. A meno che il West Ham non si presenti con un’offerta davvero irrinunciabile, grazie alla quale poter poi impostare un mercato in entrata sulla falsariga di quello che si fece con il remunerativo addio di Sandro Tonali.

L’interesse del club inglese è confermato da alcune indiscrezioni riferite da Sky Sport, che ha fatto il punto sul mercato, in entrata e in uscita, del club menenghino.

Appare davvero quasi impossibile ipotizzare una cessione di Thiaw che possa concretizzarsi già a gennaio, come gli inglesi vorrebbero. Ma le sirene che suoneranno a partire dal prossimo luglio potrebbero essere troppo assordanti per dire ancora un volta ‘no‘.