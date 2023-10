Non solo Kalulu, un altro rientro per Milan-Juve: Pioli sorride

Buone notizie dall’infermeria per il tecnico rossonero: dopo Kalulu e Krunic, anche il big è abile e arruolato per la Juve

Se il Giudice sportivo, pronunciatosi a tre giorni di distanza da Genoa-Milan – partita che, grazie anche al passo falso dell’Inter col Bologna, ha regalato la vetta soltaria della classifica ai rossoneri – aveva certificato le squalifiche di Theo Hernandez e di Mike Maignan in vista di Milan-Juve, l’infermeria di Milanello ha fatto tornare il buonumore sul volto di Stefano Pioli.

Il recupero di Pierre Kalulu e di Rade Krunic era in qualche modo atteso dallo staff tecnico del club meneghino. I due saranno a disposizione per il big-match. Restavano invece dei dubbi sull’effettiva disponibilità di uno dei trascinatori dell’undici del tecnico parmigiano in un avvio di stagione che ha visto il Milan vincere sette partite su otto in Serie A, con la rilevante eccezione della stracittadina di metà settembre.

L’evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria che aveva costretto il forte centrocampista a lasciare anzitempo il terreno di gioco durante Milan-Lazio dello scorso 30 settembre è stato riassorbito. Il calciatore è pronto a riprendere il suo posto al comando della linea mediana rossonera. In un incontro che rappresenta una succosa opportunità, in caso di vittoria, per spedire la Juve a sette punti di distanza.

Verso Milan-Juventus: Pioli ritrova il suo leader

Sempre titolare, se si fa eccezione per il match casalingo contro il Verona, quando rimase fuori, salvo poi entrare, a causa del necessario turnover, Ruben Loftus-Cheek è uno dei capisaldi del centrocampo rossonero.

Già andato a referto con un gol e due assist, ma soprattutto capace di far girare la squadra come nessun altro in questo avvio di stagione, l’ex Chelsea è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di mister Pioli. La fisicità e le ottime doti tecniche e di inserimento hanno fatto dell’inglese già un beniamino del pubblico di San Siro. Pubblico che contro la Juve sarà chiamato a dare la sua proverbiale spinta per trascinare la squadra.

L’allenatore rossonero ha accolto dunque con piacere l’ok dello staff medico sulle condizioni del britannico, ma ha incassato anche un’altra buona notizia. Noah Okafor, che aveva lasciato il ritiro della Svizzera a causa di un incidente stradale che gli aveva procurato una ferita all’arcata sopraccigliare – con tanto di applicazione di puntii – si è regolarmente allenato col gruppo. Pioli, a parte gli illustri squalificati, avrà tutti a disposizione per una partita che dirà molto sulla credibilità del Diavolo nella corsa alla seconda stella.