Nuovi contatti con Taremi: il Milan rischia la beffa

Il centravanti iraniano del Porto, già vicinissmo al Milan sul finale dello scorso mercato estivo, è ora nuovamente seguito dai rivali

Quel che per l’Inter il mercato ha beffardamente tolto a metà della scorsa bollente sessione di scambi, ora potrebbe essere restituito con gli interessi. Già perché oltre a mettere eventualmente a segno un ottimo colpo a costo zero, il calciatore sarebbe a tutti gli effetti strappato alla rivale cittadina. La quale, dopo aver incassato a sua volta la beffa negli ultimi giorni delle contrattazioni estive, non ha affatto rinunciato a portare un secondo assalto. Solo che ora, come accennato, ci sarebbe un’agguerrita concorrente iscritta alla corsa.

Stiamo parlando del ritorno di fiamma che l’Inter starebbe mettendo in atto per Mehdi Taremi, l’attaccante del Porto andato davvero ad un passo dal diventare un calciatore rossonero nelle ultime calde ore del calciomercato d’agosto. Le difficoltà incontrate con gli intermediari hanno ricordato molto da vicino l’incredibile vicenda che portò alla fumata nera di Samardzic all’Inter. Proprio la beffa sopracitata.

Il club nerazzurro, che aveva già sondato il terreno sull’asiatico all’alba dellla finestra estiva di scambi, starebbe per tornare alla carica. L’intenzione dichiarata di Marotta ed Ausilio è quella di attendere che il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2024, si liberi a costo zero.

Taremi, si profila l’ennesimo derby di mercato

Non è la prima volta che Milan ed Inter incrociano i guantoni per un profilo gradito ad entrambe le dirigenze. Solo negli ultimi mesi, i nerazzurri hanno anticipato sul tempo – sebbene in almeno un caso il Milan si fosse già tirato in qualche modo fuori – i rossoneri su Marcus Thuram.

La scintillante campagna acquisti operata da Furlani e Moncada non ha lasciato spazio a troppi rimpianti per i precedenti obiettivi sfumati. I nuovi arrivati rappresentano anzi la linfa vitale che la squadra di Pioli sta mettendo in campo con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: la classifica parla chiaro.

Il caso Taremi merita però un approfondimento a parte perché se è vero che l’Inter ha riallacciato i contatti col complicato entourage del bomber, l’interesse è finalizzato esclusivamente ad un ingaggio a parametro zero, in pieno stile Marotta.

Il Milan invece sta battendo la pista con Taremi per un arrivo del calciatore già a gennaio: una fattispecie che l’Inter non prende nemmeno in considerazione, avendo le spalle coperte, nel ruolo, con Marko Arnautovic. Insomma, dipende tutto dal Milan. Se il Porto non vuole rischiare di perdere a zero il suo giocatore, dovrà giocoforza cedere alle lusinghe rossonere. Con buona pace dei ‘sinistri’ – per gli interessi del Diavolo – propositi dei rivali cittadini.